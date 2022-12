Kokó ugyanis szintén triatlonozik, bár nem olyan távokon, mint Szőnyi. Az ökölvívó úgy fogalmazott, első beszélgetésük után rádöbbent, Szőnyi Ferenc egy normál ember, nincs benne semmi gépies. Jó barátságot ápolnak, Komáromban is futottak már együtt. Kálnoki Kis Attila arról beszélt, bár Kokóval együtt mindketten szép sportpályafutást tudhatnak magukénak, bizonyos szempontból egyikük sem ér fel Szőnyiéhez.

– Olyan versenyeken, erőpróbákon van túl, amihez mi hozzá se tudunk szagolni. Én is futottam maratont, Kokó is vett részt ironman versenyen, de amikor valaki tízszer, hússzor feszül neki egy ilyennek, és mindannyiszor teljesíti is, az felfoghatatlan – hangoztatta Kálnoki Kis Attila.