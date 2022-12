Ahogy arról korábban beszámoltunk, a második kiemelt francia válogatottal csap majd össze a magyar különítmény a tatabányai Davis Kupa-selejtezőn, amelyre most elindult a jegyértékesítés. A Magyar Tenisz Szövetség tájékoztatása szerint franciákkal, akiknek jelenleg tíz játékosuk van a legjobb 100-ban, legutóbb 1994-ben játszottunk, összesítésben 1-4-re állunk ellenük. Utoljára 1948-ban győztünk ellenük.

A magyar csapatot Nagy Zoltán szövetségi kapitány fogja kijelölni, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Marozsán Fábián, Valkusz Máté, Balázs Attila vagy Fajta Péter is pályára léphet majd. A program február 3-án megnyitóval kezdődik majd, majd két egyéni mérkőzésen szoríthatnak majd a nézők. Másnap egy páros és két egyéni mérkőzésre kerül majd sor. Kétnapos bérletet is lehet vásárolni, de külön-külön is értékesítenek jegyeket a két napra. 14 éven aluliaknak az egynapos jegy ezer forintba kerül, a normál jegyár pedig egy napra 5000 forint.