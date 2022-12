A rajttól a célig 3,3 kilométer cirka 25 perc alatt 250 méteres szintkülönbséggel. Többek között ezeket kellett bevállalni annak, aki részt akart venni a 100. Vas(i) Csigafutás elnevezésű esztergomi sportprogramon. Az Esztergomi Futóközösség Csigafutás KSE (EFk) tagjai az ebben a sportágban szinte kötelező jókedvvel, kellően felspanolva álltak a rajthoz december 28-án este ott, ahol a város fölé magasodó Vaskapu-hegycsúcsig tartó panoráma út eleje található.

Mint a főszervező Pósa Tibortól, az EFk elindítójától, egyesületi elnökétől megtudtuk, ez a sportcsapat lelkes amatőrökből és profikból áll, akik immár második éve tartanak rendszeres edzéseket, különféle hosszúságú és nehézségű távokat megcélzó futásokat. Az EFk-ban nem mellesleg több generáció is képviselteti magát, a december 28-ai 100. Vas(i) Csigafutás eseményen például voltak 70 fölöttiek és olyan is volt, aki a 10. életévét töltötte még csak be.

A csoport összetételét tekintve „területsemlegesnek” mondható, hiszen nemcsak helyből, de a közeli településekről, sőt Szentendréről is vannak a tagok között. A bevezetőben említett jókedvre még egy lapáttal is rápakoltak a közösség tagjai a rajt előtt, amikor előkerült a jellegzetes honi energiaital, a házipálesz, melyet gyűszűszerű stampós kiszerelésben vettek jópáran magukhoz.

Emlékezetesre sikerült a 100. Vas(i)Csiga futás az Esztergomi Futóközösségben

Forrás: EFK - Esztergomi FutóKözösség - Csigafutás/Facebook

A rajt előtt még mindenki átnézte, hogy jól működnek-e a rajta lévő láthatósági rendszer, a különféle fényvisszaverők mellett használt fej- és karlámpák. Pósa Tibor elárulta, hogy a mintegy félórás futás után, amikor felérnek a Vaskapu-csúcsra, akkor ott a menedékházban egy kisebb időre megállnak, hogy valamilyen finom forró italt magukhoz vegyenek.

Ez különleges sportattrakció egyben jó alkalom arra is, hogy belelapozzunk az EFk naplójába. Itt többek ezt találjuk: „Csapatunk 2020 novemberében alakult, akkor még a futással ismerkedő, futást és annak is külön ágát jelentő közösségi futással, a közösség fejlesztő, inspiráló erejében bíró testmozgást futást szerető emberekből. A kezdeti social médián szerveződő zárt közösség miután elérte a 150 fős támogatói és aktív tagságot, kilépett a nyílt színre. Ma már aktív és pártolói tagságunk közel 900 fős.”