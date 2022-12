Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő Franciaország – Lengyelország Doha, al-Tumama Stadion, vasárnap, 16 óra

Franciaország válogatottja a számos sérült ellenére is magabiztosan kezdte a tornát, 4-1-re verte az ausztrálokat, majd a következő fordulóban a dánokat is legyőzték 2-1-re, ezzel pedig be is biztosították a továbbjutásukat. A csoportkör záró fordulójában így az is belefért, hogy (több alapemberüket pihentetve) 1-0-ra kikapjanak Tunéziától. A gallok a vereség ellenére is megnyerték a D csoportot, így mérhetik össze erejüket a C csoport másodikjával, Lengyelországgal.

Ami a lengyeleket illeti, egy Mexikó elleni gól nélküli döntetlennel kezdték a csoportküzdelmeket, majd 2-0-ra verték Szaúd-Arábiát. Az utolsó körben 2-0-ra kikaptak Argentínától, és sokáig úgy nézett ki, hogy csak a sárga lapok száma (!) dönti el, hogy ők, vagy Mexikó megy-e tovább Argentína mögött másodikként, de Szaúd-Arábia 0-2 után szépített Mexikó ellen, így utóbbi válogatottnak végül a gólkülönbsége is rosszabb lett a lengyelekéhez képest (-1, illetve 0), az európaiak lettek a csoportmásodikak.

A franciáknál megannyi gólveszélyes támadó rohamozhatja Szczesny kapuját (Mbappé, Griezmann), míg Lengyelország természetesen Robert Lewandowskiban bízhat elsősorban.

Lapunk állandó vb-szakértője, az FC Komárno szakmai igazgatója, Vincze István szerint a gallok egyértelmű esélyesei a mérkőzésnek.

– Nagyon kiegyensúlyozott csapat a francia, az utolsó fordulóban több kulcsemberüket is pihentették, akik így frissebben léphetnek pályára. Nagy meglepetést jelentene számomra a lengyelek továbbjutása – fogalmazott.

