Labdarúgás, NB II., 20. forduló

Dorogi FC–Kolorcity Kazinbarcika SC 1-2 (1-2)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, vezette: Kovács J. Z. (Rózsa D., Szabó D.).

Dorog: Borsos – Barna (Magyari, a szünetben), Kárász, Kovács, Gyurácz, Papp – Lénárth, Sztojka, Szedlár (Paudits, 73.) – Szerencsi (Albert, 73.), Szalai (Vígh, 62.). Vezetőedző: Marián Sluka.

Gólszerző: Gyurácz (2.), ill. Süttő (7.), Kurdics (19.).

Kiállítva: Kárász (86.).

A hazai csapat nagyon hamar megszerezte a vezetést Gyurácz közeli fejesével, de az edzőjéért is küzdő vendégcsapat már a 19. percre megfordította az állást. A folytatásban is a Kazincbarcika játszott veszélyesebben, de nem tudott újabb gól szerezni. A második félidőben a Dorog már három támadóval rohamozott, de nem sikerült egyenlítenie. A találkozó végén kis híján elszabadultak az indulatok, a hazai csapatból Kárászt ki is állította a játékvezető.

A Dorog tehát vereséggel zárta az évet, és a 20., utolsó helyről várhatja a tavaszi folytatást.