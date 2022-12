A vezetőedző szólt arról is, hogy óriási a bizonyítási vágy a csapatban, amit szeretnének a Dabas elleni, utolsó őszi mérkőzésen megmutatni. Az ellenfélről szólva megjegyezte, hogy roppant erős a védelmük, amelyt két jó kapusuk stabilizál.

– Persze a Dabas is tud jól és gyengébben is kézilabdázni – fogalmazott Tombor mester. – De az tény, hogy sok rutinos, nagy csatákat megélt játékosuk van, azaz egy masszív gárdáról beszélhetünk. Nekünk viszont az lesz a feladatunk, hogy végig dominálva győzelmet arassunk. Más eredmény számunkra elfogadhatatlan.

A tatabányaiaknál Uros Vilovszki derékbántalmakkal bajlódik, így rá nem számíthat a szakmai stáb, Székely Márton viszont ismét visszatérhet a kapuba, ami nagy pozitívum.

Szöllősi Szabolcs, a vendégek sokszoros válogatott beállója és csapatkapitánya több szezonon keresztül a tatabányai kék-fehéreket is erősítette.

– Kemény mérkőzésre számítunk, különösen, hogy a Tatabánya botlott a NEKA otthonában, így bizonyára még inkább készülnek ellenünk. A papírforma alapján nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, viszont különösebb teher nélkül kézilabdázhatunk, majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Tudjuk, hogy a hazaiak sokat erősödtek, védekezésben kifejezetten komoly hatos falat tudnak felállítani, de támadásban is igen hatékonyak. Gyakorlatilag minden posztra jut náluk két jó játékos – mondta az egykori tatabányai játékos.