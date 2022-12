A tavaszi forduló, melyet Szegeden rendeztek, jól sikerült, hiszen mindösszesen három pont hátránnyal a második helyen végeztek a jelenlévő tíz csapat közül, a rendező Szeged gárdája mögött. Az őszi fordulóra novemberben már nagy reményekkel fordult rá a hat fős komáromi csapat.

Fotós: Gál László / Forrás: Kemma.hu

Ezt a találkozót Budapesten rendezték. Mivel a komáromiak itt megverték az örök rivális szegedi csapatot, és a szegediek ezen kívül még egy vereséget szenvedtek, a komáromi együttes apait, anyait beleadva, veretlenül nyerte meg a bajnokságot.

- Ez egy nagyszerű játék, amely a kézügyesség mellett erős szellemiségi tevékenységet is követel. A mai gombfoci már mérföldekkel fejlettebb technikai szinten, mint amit korábban, gyermekkorunkban játszottunk, melyhez minden eszköz adott. Ha úgy tetszik, azt is mondhatom hogy amit mi játszunk, az a gombfoci Forma 1-e. - mondta mosolyogva a szakosztályvezető.

Fotós: Gál László / Forrás: Kemma.hu

Az edzések folyamán taktikákat gyakorolnak és különféle szituációkat, valamint próbálnak az előttük álló versenyre hangolódni. Egy héten egyszer tartanak edzést, amikor is két órán át tart a játék és a felkészülés. Ezen a közeljövőben mindenképpen szeretnének változtatni, mert Tóth Béla elmondása szerint heti egy edzés egy első osztálybeli szerepléshez nagyon kevés.

Az NB1-be a másodosztály első két helyezettje jut fel, így a komáromiak magukkal vitték a Szegedet is, így továbbra is izgalmas mérkőzéseket játszhat majd egymás ellen a jövőben ugyanez a két csapat.

EFotós: Gál László / Forrás: Kemma.hu

- Pályán kívül természetesen nem ellenfelek vagyunk, hanem régi, jó ismerősök. Sőt, barátok - mondta Tóth Béla, akitől azt is megtudtuk, hogy a 2022 -es esztendő egyéni sikereket is hozott a csapatnak. A szintén budapesti rendezésű egyéni bajnokság első, másod és harmadosztály versenyeiről három arany és egy bronzérem is a komáromi gombfocisok nyakába került.

A csapat jövőbeni célja: bennmaradni az NB1 -ben, amelyhez azonban nélkülözhetetlen lesz az utánpótlás biztosítása is, így nagy szeretettel várják a fiatalabb generációt is maguk közé.

Fotós: Gál László / Forrás: Kemma.hu

- Ez a tevékenység fejleszti a kreativitást, koncentrációt, kézügyességet, sportszerűségre, becsületességre tanít, így a fiatalok javát szolgálja sokmindenben. Szeretettel várunk mindenkit Komáromba a Generációk házába, tavasztól pedig az Arany 17 Rendezvényközpontba, ahol szerdán délután 17 órától tartjuk az edzéseket. Az NB1 tavaszi fordulóját is itt szeretnénk majd megrendezni, amennyiben a körülmények is engedik majd - emelte ki Tóth Béla.

EFotós: Gál László / Forrás: Kemma.hu

A komáromi gombfoci csapatért áprilisban szurkolhatunk majd. Addig is mindenkit várnak, akik szeretnének egy összetartó, jó hangulatú csapat tagjai lenni és egy kicsit fejleszteni akarják ügyességüket, kreativitásukat.