Huszka Mihály, a római és a tokiói olimpiai hatodik helyezettje, vb-ezüstérmes súlyemelő december 9-én pénteken hunyt el, adta hírül hazai sportági szövetség.

Huszka Mihály Csongrádban született 1933-ban és 1959-ben költözött Oroszlányba, ahol a Oroszlányi Bányász színeiben versenyzett.

Innen indult nemzetközi karrierje is: olimpián kétszer indult, előbb 1960-ban Rómában, majd 1964-ben Tokióban végzett egyaránt a hatodik helyen.

Mindkét olimpián együtt versenyzett egyébként magyar színekben Tatabánya legendás súlyemelőjével, Földi Imrével. Mint a Dolgozók Lapja a római olimpia utáni, 1961. május 10-i száma méltatásában írja: Huszka és Földi volt az a két sportoló, akiknek óriási része van azokban a sikerekben, amelyeket súlyemelőink az országos és világversenyeken elértek az előző időszakban. Emellett Komárom-Esztergom megye sportsikereiben is elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Huszka Mihály más világversenyeken is indult az olimpián kívül. Az 1962-es súlyemelő-világbajnokságon már középsúlyban indult és ezüstérmes lett. Az ezt követő világbajnokságon szintén ezüstérmet szerzett. Két Európa-bajnokságon is elindult: az 1962-es budapestin és az 1963-as stockholmin.

A Filmhíradók Online-on elérhető egy felvétel, amely az 1965-ben megrendezett nemzetközi Duna Kupán készült A megmérettetést a magyar csapat – köztük Huszka és Földi részvételével – nyerte a versenyt. A felvételen Huszka Mihály nyomásgyakorlata látható.



Az 1964-es tokiói ötkarikás játékok után az Egyesült Államokba emigrált, ahol edző lett.

Előbb amerikai színekben, majd ismét magyar színekben versenyezve a korosztályos világversenyeken aratott sikereket, összesen 22-szer nyert masters-világbajnokságot. Tanítványai közül sokan kiemelkedők lettek és jelentős eredményeket értek el.

Ezt követően, - immár 22-szeres masters világbajnok és 4-szeres masters világjátékok győztesként - többször is hazalátogatott Oroszlányba, ahol a nevelő egyesülete, az OVSK is van. Az oroszlányi önkormányzat támogatásával életrajzi kötete is megjelent, emellett 2014-ben ,,Oroszlányért” kitüntető díszoklevéllel ismerte el őt a város.

2012 óta élt ismét Magyarországon, hazatérése után nevelőegyesülete városába, Oroszlányba költözött.