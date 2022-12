A hétvégén az utolsó fordulót rendezték a megyénk csapatai által is érdekelt NB-s csapatbajnokságokban. A másodosztályban a Tatai AC I. a sereghajtó, az összes eddigi mérkőzését elveszítő Győrhöz látogatott, és a papírformának megfelelően magabiztos győzelmet aratott. Érdekesség, hogy a tatai csapatban mindegyik játékos két egyéni mérkőzést nyert meg. A TAC ezzel a sikerrel megerősítette második helyét a Nyugati csoportban.

A harmadik vonalban megyei rangadót rendeztek, hiszen a Tatai AC II. az Esztergomot látta vendégül. A papírforma itt is érvényesült, a mérkőzést az esélyesebb tatai csapat nyerte. A vendéglátónál Barassó Máté az összes egyéni mérkőzését megnyerte, míg az esztergomiaknál Szklenár Máté mindössze egy egyéni mérkőzést veszített el. A TAC jelenleg a negyedik helyen áll, az Esztergom viszont 10., sereghajtó.

A negyedosztályban a Vértesszőlős könnyedén nyert az Etyek ellen, a győztes csapatban Szakál Béla az összes meccsét megnyerte, míg Illés Roland csak párosban veszített, az egyéni mérkőzésein pedig csak két szettet raboltak tőle ellenfelei. A Dág nagy bravúrt hajtott végre, hiszen döntetlent játszott a listavezető, az összes addigi összes mérkőzést megnyerő Beloian­nisszal. A találkozó igazi kuriózumot hozott a hazai asztalitenisz történetében, hiszen arra valószínűleg még kevés példa akadt (ha akadt egyáltalán), hogy egy csapatot négy testvér alkosson. Ez történt most Dágon, hiszen a hazai csapat a Szikora fivérekkel állt fel, akik aztán „családi vállalkozásban” szereztek pontot a bajnoki cím várományosa ellen. A Vértes­szőlős féltávnál a második helyen áll (a Dágnak is köszönhetően), mindössze egy ponttal lemaradva a Beloian­nisztól, míg a Dág a hatodik.



NB I., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló

Győri EVSK II.–Tatai AC I. 5-9

A tatai győzelmek: Bak Imre, Béres Szabolcs, Daru Zsolt, Epinger Márton 2-2, a Béres Szabolcs–Epinger Márton-páros.

NB II., Északnyugati csoport, vegyes, 9. forduló

Tatai AC II.–Esztergomi ASE 11-7

A tatai győzelmek: Barassó Máté 4, Nagy Balázs 3, Pattantyús Petra és Varga Bence 2-2. Az esztergomi győzelmek: Szklenár Máté 3, Petkovics Barnabás 2, a Horváth Ákos–Makovics Tamás- és a Petkovics Barnabás–Szklenár Máté-párosok.

NB III., Közép-dunántúli csoport, vegyes, 11. forduló

Vértesszőlősi SE–Etyek SE 14-4

A vértesszőlősi győzelmek: Illés Roland és Szakál Béla 4-4, Saláta Ferenc 3, Kovács Csaba 2, a Kovács Csaba–Szakál Béla-páros.

Dág KSE–SK Beloiannisz 9-9

A dági győzelmek: Szikora Kristóf 3, Szikora Ágoston és Szikora Bence 2-2, Szikora Márton 1, a Szikora Bence–Szikora Márton-páros.