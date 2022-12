Idegenben búcsúztatja az évet a Tatabányai SC is, és mindezt szeretné győzelemmel tenni. Ezzel pedig biztosan az élen töltené a téli szünetet Gyürki Gergely együttese. Az előző hétvégén sikerült veretlen maradni a Veszprém ellen, így az őszi bajnoki címet már behúzta a Bányász, de Árvaiék szeretnék a téli pihenőt is az élen tölteni. Ehhez egyszerű a matek, hiszen le kéne gyűrni az újonc Teskánd együttesét. A zalai csapat a tabella 17. pozíciójában van jelenleg a 15 megszerzett ponttal. Az előző fordulóban a Komárom 5-0-ra tudott győzni, de az utolsó három találkozóját egyaránt elveszítette a csapat. Ami még pozitívum, hogy az első fordulóban már vívott egymással a két alakulat, akkor az augusztus óta veretlen Tatabánya 5-2-re győzni tudott hazai közönség előtt. Most ezt kell lemásolni, és nem lehet gond.

NB III., Nyugati-csoport, 20. forduló

Vasárnap, 13 óra

Tatabányai SC-Technoroll Teskánd KSE