Marián Sluka szezon közben érkezett Dorogra, eddig kilenc mérkőzésen három győzelem és hat vereség, valamint kilenc megszerzett pont a mérlege a csapattal. A mögöttünk álló hetekről, dorogi tapasztalatairól és a közeljövő terveiről kérdeztük.

– A Dorog gyengén kezdte a bajnokságot, végig az osztályozós, illetve a kieső helyek valamelyikén állt, majd a 9. fordulót követően, amikor az utolsó helyre csúszott vissza, Fenyvesi László vezetőedző lemondott. Ezt követően két fordulón keresztül, ideiglenes jelleggel Bene Ferenc sportigazgató irányította a csapatot, a 12. kör óta viszont már ön a vezetőedző.

Hogyan került a csapat élére?

– A klub több jelöltet is megkeresett a vezetőedzői posztra. Már a Diósgyőr elleni, 10. fordulós mérkőzést követően folytattam egy tartalmas megbeszélést a vezetőséggel, amely végül mellettem döntött. A Csákvár elleni, 11. fordulós találkozó másnapján írtuk alá a szerződést. Számomra szimpatikus volt az egyesület és a céltudatos klubvezetés is, kihívást jelentett, hogy egy ilyen patinás egyesületnél dolgozhassak.

– Korábban már két évet dolgozott vezetőedzőként Szentlőrincen az NB II-ben, így nyilván a Dorog sem lehetett ismeretlen az ön számára...

– Ismertem a játékoskeret nagy részét, azt is tudtam, hogy nagy változások történtek Dorogon, a nyáron sok új játékos érkezett hozzájuk. Biztos vagyok benne, hogy sikerülhet a bennmaradás kiharcolása, különben nem vállalkoztam volna erre a feladatra.

– Nyíregyházi győzelemmel mutatkozott be Dorogon, az eddig lejátszott kilenc mérkőzésén ugyanennyi pontot szerzett a csapattal. Eközben mind a hat vereségüket egy góllal szenvedték el. Elégedett az őszi teljesítménnyel?

– A megszerzett pontok számával nem vagyok az, hiszen 13-at terveztem. Ami a vereségeinket illeti, szinte mindegyikben benne volt a pontszerzés lehetősége, talán a Siófok elleniben a legkevésbé, ott már a félidőre kétgólos hátrányba kerültünk. A játékkal viszont elégedett vagyok, látok fejlődést, de a saját árnyékunkat gyakran nem tudtuk átlépni. Jó mérkőzéseket rosszabbak követnek, főleg gyengébb első félidők. A Siófok ellenit már említettem, a Tiszakécske elleni jó teljesítmény és győzelem után Ajkán szintén gyengébb első játékrészt produkáltunk. Az addig veretlen, második helyen álló Pécs kiváló játékkal történt legyőzése után a Kazincbarcika ellen hiába szereztük meg már a mérkőzés legelején vezetést, az ellenfél a 20. percre fordított. Sajnos a jó formánkat nem tudtuk állandósítani.

– Mi az, amin még javítaniuk kell a bennmaradáshoz?

– A szervezettségen és a koncentráltságon mindenképpen. Több mérkőzésen is az utolsó percekben veszítettünk pontot egyéni hibák miatt, Ajkán a rendes játékidő utolsó perceiben, Szombathelyen a ráadásban. Minden játékosomnak a maximumot kell nyújtania az elsőtől az utolsó percig. A kelleténél gyengébbek vagyunk az egy-egy elleni párharcokban, agresszívebbeknek kell lennünk és jobban kell figyelnünk a pontrúgásokra is.

– Milyen változtatásokat tervez?

– Szeretem, ha jó a kapcsolatom a játékosaimmal, de a szabályok betartatása területén szigorúbbnak kell lennem. Ahogyan már említettem, sok volt a pontokba kerülő egyéni hiba a játékunkban, az alapelveket be kell tartanunk védekezésben és támadásban is. Mindenkinek tudnia és értenie kell, hogy mit kell tennie a bennmaradáshoz.

– Lesznek változások a játékoskeretben?

– Vannak hiányposztjaink, emellett egészséges rivalizálást is szeretnék teremteni a kereten belül, így 4-5 játékost szeretnék igazolni, de a jelenlegi helyzetünkben nagyon nem mindegy, hogy kiket. Győztes mentalitású, dolgozni akaró futballistákra van szükségem, akik hajlandók küzdeni a klub céljaiért. Ambiciózus, profi labdarúgók kellenek Dorogra, akik illenek a klubhoz és a játéktudás mellett fizikailag is alkalmasak az NB II-re, a másodosztály ugyanis véleményem szerint évről-évre erősebb. Természetesen nem lesz könnyű dolgunk, hiszen egyrészt a téli szünetben nehezebb minőségi játékost találni, másrészt a Dorog anyagilag nem tartozik a legerősebb klubok közé a másodosztályban. Egy biztos: lesznek következményei annak, ha valaki nem teljesít, bárki a cserepadon találhatja magát, ha nem áll be a sorba.

– Két és fel hónapja dolgozik Dorogon. Mik a tapasztalatai?

– Jól érzem magam, családias hangulatú a klub, hasonló, mint Szentlőrincen. Mindenki mindent megtesz a klubért, a szurkolótáborunk is nagyon jó.

– Mit vár a tavaszi idényre?

– Ha megfelelően sikerül a téli felkészülésünk, úgy gondolom, osztályozó nélkül is kiharcolhatjuk a bennmaradást.

– Meddig él a szerződése?

– A szezon végéig. Ha bennmaradunk, plusz egy évvel meghosszabbodik.