Csaba többek között beszélt ez egyesület idei kitűnő eredményeiről, az ipponos dzsúdósok ugyanis a hazai sikerek mellett 2022-ben a nemzetközi versenyeken is komoly eredményeket értek el. Ezt követően természetesen szóba kerültek a jövő évi tervek is, mint például további fiatalok toborzása, illetve a klub élversenyzők karrierje. Szóba került az is, hogyan készülnek a versenyekre, és hogy a két olimpiai érmet Londonban hárommillió forintból érték el. Kis költségvetésük ellenére azonban olyan komoly szakmai munka folyik az egyesületnél, hogy 15 év alatt 24 világversenyérmet szereztek eddig Tatabányán.

Az aktív versenyzéstől tavaly visszavonult, immár az egyesület kötelékében edzősködő és szakmai vezetőkét tevékenykedő Csernoviczki Éva az egyesületen belüli új szerepköre mellett sportdiplomáciai karrierjére is kitért, hiszen idén tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának.

