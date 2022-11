A 13. fordulóban az újdonsült listavezető, a Lábatlan Ácsra utazik a három pontért. Elég nagy a különbség a két alakulat között, így a vendégek jóval esélyesebbek. A Mocsa helyi rangadót játszik a Nagyigmánd ellen, ám itt is nagy a különbség a hazaiak javára. A forduló egyébként ismét szombaton kezdődik, amikor a Zsámbék II. rangadót vív a Csolnokkal. A két alakulat között négy pont a különbség, a Zsámbék hazai pályán szeretné ezt növelni. A Piliscsév a még nyeretlen Dunaszentmiklóst fogadja. A hazai csapat az elmúlt évekhez képest remekül kapta el a rajtot, az ötödik helyen áll az együttes, míg az újonc vendégek az utolsó előtti helyen állnak. A sereghajó Császár-Ete a legjobban startoló újoncot, a Bakonysárkányt látja vendégül. A sárkányiak kitartóan a dobogó legalsó fokán állnak, és most is van esélyük hazavinni a három pontot. Bajon rangadó lesz, hiszen a Kisbér utazik majd oda. Jelenleg a tabellán két pont a különbség, így egy hazai sikerrel helyet is cserélne a két gárda. Az Ászár és a Tokod egymás ellen vív, itt a vendégek állnak jobban hat egységgel. A szabadnapos a Gyermely lesz.

Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 13. forduló

November 12, szombat, 17 óra: Zsámbéki SK II.-Csolnoki SZSE.

November 13, vasárnap, 14 óra: Piliscsévi SE-Dunaszentmiklósi SE, Ácsi Kinizsi SC-Lábatlani ESE, Mocsa KSE-Nagyigmándi KSK, Ászár KSE-Tokod SE, Császár-Ete-Bakonysárkányi SE, Baj KSE-Kisbéri SSE.