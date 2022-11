Sibalin Jakab, a Tatabánya edzője: – Azt kaptuk, amire számítottunk. Az első félidő elején még akadozott a játékunk, de aztán összeállt a mozgásunk. A szünet után pedig úgy mentünk ki a pályára, ahogy azt elképzeltük. Remekül folytattuk a mérkőzést, ezzel meg is alapoztuk a végső sikerünket. A szurkolóink most is jó hangulatot teremtettek. A mutatott játék jó alapot teremthet a Balatonfüred elleni összecsapásra.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Az első néhány perc bizonytalanságát leszámítva mi domináltuk a találkozót. Ahogy telt-múlt az idő, úgy nőtt a két csapat közötti különbség. A gárdából mindenki dicséretet érdemel. Le a kalappal a szurkolók és a srácok előtt, a drukkereinkkel együtt a pénteki rangadón sem lehetünk gondban.