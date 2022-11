A kék tigrisek élsportolóként fontosnak tartják, hogy mindig csatlakozzanak a világszerte elterjedt kezdeményezéshez, ezért léptek pályára most is ebben a szerelésben. Ráadásul a klub felhívta a figyelmet arra is, hogy a betegségben szenvedők felépülésére is figyelnek, ezért a kézilabdázók a mezeiket licitre bocsájtották. A befolyt összegből a tatabányai Szent Borbála Kórház onkológiai osztályát támogatják.

Az akcióban minden trikó gazdára lelt, az adomány összege 565 ezer 100 forint lett, a nyerteseket a megadott elérhetőségeken keresik a napokban. A legmagasabb összegű felajánlás Székely Márton mezére érkezett. A népszerű kapus szerelése százezer forintot ért meg egy licitálónak. Igaz, a licit ebben az esetben állt már 320 ezer forinton is, de a klub közlése szerint sajnos ez egy hamis felajánlás volt. Azaz még ebben a duplán nemes kezdeményezésben is volt, aki messze túllépte a sportszerűség határait.

Az mindenesetre külön öröm, hogy a mérkőzést a hazai gárda nyerte. Az első harminc percben még akadozott a játék, de a második félidő derekán bebiztosította a csapat a 29-24-es diadalt. Ezzel a 7. fordulóban megszerezték a hatodik győzelmet, amivel a harmadik helyen állnak a kék tigrisek, akiknek a pink mez is jól állt a mérkőzésen.