Férfi kézilabda NB I. B., 10. forduló DEAC – Tatai AC 28-27 (16-13) Debrecen, 100 néző, vezette: Budai-Bock K., Wenzel T. A tatai gólszerzők: Vass 9, Kiss 5, Edwards 4, Sárosi, Oláh, Kreisz 2-2, Igali, Bodnár, Kovács. Vezetőedző: Sibalin Jakab. Hétméteresek: 6/6, illetve 5/4. Kiállítások: 4 perc, illetve 4 perc. Az eredmény alakulása: 10. perc: 8-5, 20. p.: 12-8, 40. p.: 22-18, 50. p.: 25-23.

Bár a tabellán a vendégek álltak jobban, így sem számíthattak könnyű összecsapásra, hiszen a hajdúságiak eddig valamennyi pontjukat otthon gyűjtötték be. Ez aztán igazolódott is a mérkőzésen: a DEAC volt, hogy már öt góllal is vezetett, a tataiaknak pedig rengeteg energiáját emésztette fel, hogy rohant az eredmény után. A TAC a vereséggel 5-1-4-re rontotta mérlegét és a 7. helyet foglalja el a tabellán.

Sibalin Jakab: – Tíz percnél jóval több koncentráció szükséges ezeken a mérkőzéseken, csak ebben az esetben lehetnek győzelmi esélyeink.