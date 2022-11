A szoros végeredmény dacára a házigazdák gyakorlatilag végig futottak az eredmény után. Igaz, a fővárosi csapat a tabella első három helyezettje között tanyázott már a találkozó kezdete előtt is. A tatabányaiak most derekasan küzdöttek, hajtottak egymásért és a győzelemért, de a 16-17 éves hazai pólósoknak nem volt könnyű dolguk felnőtt riválisaikkal szemben. Emellett sok emberelőnyt is elpuskáztak a vízművesek, valamint a hajrában egy kétes szituációban nem kapott ítéletet a TVSE, és ezzel el is úszott számára az egyenlítés lehetősége.