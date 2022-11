A harmadosztályban is lesz szombati meccs, méghozzá a második Császár-Ete II. fogadja a Tárkányt, itt a hazaiak mutatkoznak esélyesebbnek.

Vasárnap a listavezető Bana veretlenségét a Szákszend venné el otthon, jelenleg tíz pont a differencia. A Dad a Réde ellen szeretné otthon tartani a három pontot, a Bársonyos az Oroszlány ellen tenné ugyanezt. A sereghajtó Bakonyszombathely még nyeretlen, most a Bokod érkezik a faluba. Nemrégiben még bajnoki döntő volt a Várgesztes-Csém összecsapás, most a kilencedik fogadja a negyediket, de a csémiek jóval kiegyensúlyozottabbnak tűnnek.

Északon lesz szomszédvári rangadó is, hiszen a listavezető Tardos Vértestolnára utazik, itt nem kizárt a kiütés sem. A maga nemében kiváló szórakozás lehet az Annavölgy-Bajna találkozó is, hiszen a hazaiak egy pontot szereztek eddig, a vendégek pedig egyet sem. A TABAK hatpontos derbit vív a Pilismarót ellen, a két csapat között mindössze egy pont a különbség. A dobogón álló Naszály Tatabányára utazik, a Bajót pedig egy hazai győzelemmel megelőzné a Dunaalmást, hiszen itt is csak egy pont van a két alakulat között. A második Szomód csak úgy tarthatja meg a helyét, ha győz a Süttő ellen.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 13. forduló

November 12, szombat, 14 óra

Császár-Ete II.-Tárkány KSE.

November 13, vasárnap, 14 óra

Szákszendi SE-Banai KSK, Dad SE-Réde KSE, Bársonyos SK-Oroszlányi SZE, Bakonyszombathely KSE-Bokod FCE, Gesztesi SE-Csémi SE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 13. forduló

November 13, vasárnap, 14 óra

Annavölgyi BSE-Bajnai SE, Bar-Nul Szomód SE-Süttői SC, Vértestolnai TE-Tardosi FC, TABAK-Pilismarót SC, Tatabányai Vasas-Naszály SE, Bajóti Szikra SE-D.M.A.C. Dunaalmás.