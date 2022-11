Vízilabda OB I. B., férfi, 8. forduló Tatabányai Vízmű SE – Oázis SC 8-7 (2-2, 2-0, 0-3, 4-2) Tatabánya, Buborék, 100 néző, vezette: Petik A., Ercse N. TVSE: Borbély – Gombos 1, Niklász, Mérő 1, Fekete B. 1, Albert 1, Galler 2. Csere: Nagy Z. 2, Dubinák, Hlogyik, Kocsis J. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 14/6, illetve 6/3. Gól ötméteresből: – Kipontozódott: De Isidro, Dolnay (mindkettő Oázis SC).

Viszonylag sok hibával, de eredményesen kezdte a találkozót a vízműves együttes. A fővárosiak viszont a harmadik negyedben átvették a meccs irányítását, és a vezetést is. A záró menetben már csak a szíve vitte előre a fiatal tatabányai csapatot, és lám, bebizonyosodott, ez is milyen sokat számíthat…

Gebauer Lajos: – A második félidőben egy fabatkát sem adtam volna a győzelemért, ugyanis mindent pont fordítva csináltunk a vízben, mint ahogyan azt megbeszéltük. A végén viszont, még ha szerencsével is, de nyerni tudtunk, és most ez a legfontosabb.