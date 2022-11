Nem is kellett sokat várni az első találatra, Major már a 6. percben eredményes volt. Szűk negyedórával később a komáromi nevelésű Végh Tibor is betalált, így a 19. percre már kettővel ment a Veszprém. Sokáig úgy tűnt, hogy ez lehet a végeredmény is, ám az utolsó pár percben megduplázta előnyét Pető Tamás csapata, és végül négygólos sikerrel ment haza Komáromból. A KVSE ezzel visszacsúszott a tabella 13. pozíciójába.

NB III., Nyugati-csoport, 18. forduló

Komárom VSE-Practical VLS Veszprém 0-4 (0-2)

Komárom, vezette: Juhász B. (Ország P., Turi M.)

Komárom: Bánfalvi - Nagy T., Tóth Gy., Köles, Szecsődi (Vincze, 74.), Gelencsér Gy. (Nagy L., 56.), Torma (Pulai, 56.), Schiller, Sandal, Katona, Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Veszprém: Bonnyai - Dobsa, Gulyás, Molnár (Baldauf, 46.), Major, Végh (Kovács, 53.), Gálfi (Balázs, 77.), Somogyi, Iszlai (Lőrincz, 81.), Dömötör (Ulbert, 53.), Zachán. Vezetőedző: Pető Tamás.

Gólszerzők: Major (6., 82.), Végh (19.), Lőrincz (84.)