Az Extraliga regnáló bajnoka, az aktuális kupagyőztes és az élvonalbeli bajnokságot pontelőnnyel vezető fővárosi együttes látogat az NB I. Liga másodikjához. A dolog pikantériája, hogy pont egy évvel ezelőtt a dágiak a Pénzügyőr ellen játszhattak utoljára hivatalos meccset a saját csarnokukban. Az is kupamérkőzés volt, ráadásul az is nyolcaddöntő. Most a Magyar Röplabda Szövetség ismét engedélyezte, hogy a DKSE „igazi” hazai pályáján fogadja ellenfelét.