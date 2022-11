A megyei másodosztály hétvégi rangadóján a fordulót az élről kezdő Mocsa a második helyezett Lábatlan vendége volt. A mérkőzést ugyan három góllal a hazai csapat nyerte, de a találkozó értékelésénél hiba lenne csak az eredményből kiindulni. A két csapat izgalmas, rangadóhoz illő játékkal rukkolt ki. A mocsaiak lőttek három kapufát és az első félidőben nem minden alap nélkül kértek számon a játékvezetőn egy elmaradt tizenegyest. A Lábatlan győzelmével visszavette a vezetést a bajnokságban, a Mocsa pedig elveszítette veretlenségét. A kirobbanó formában játszó, zsinórban a nyolcadik győzelmét arató Bakonysárkány ezúttal a gödörben lévő, immár öt meccse nyeretlen Bajt verte és pontszámban befogta a Mocsát, miközben már a Lábatlantól is csak egy pont választja el.

Az öt mérkőzés óta veretlen Gyermely simán verte az Ácsot, míg a Piliscsév egy ráadásban értékesített büntetővel hozta el a három pontot Csolnokról. A szezonkezdet nehézségi után egyre jobb formába lendülő Tokod sokáig nem bírt a sereghajtó Császár–Etével, a második félidő azonban már egyértelműen a büntetőt is hibázó hazai csapaté volt. A találkozó végén egy szabálytalanságot követően egymásnak estek a két csapat játékosai, a verekedés eredménye három kiállítás lett. Fordulatos mérkőzést hozott az Ászár nagyigmándi vendégjátéka: a hazaiak egyszer, a vendégek háromszor is vezettek, a Nagyigmánd végül a ráadásban mentett meg egy pontot. A forduló zárómeccsén a Zsámbék II. Kisbéren tudott nyeri.

A góllövőlista élén továbbra is az ezúttal eredménytelen zsámbéki Sugár Soma áll 13 találattal.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 12. forduló

Bakonysárkányi SE–Baj KSE 4-2 (1-1)

Bakonysárkány, vezette: Udvardi Krisztián (Mann Ádám József, Patócs Dorina).

Bakonysárkány: Wohl – Ritter, Büki (Bögös, 79.), Pirsli (Nagy L., 35.), Csizi, Nagy J., Szűcs, Lakatos (Fülöp, 79.), Kokas (Geczinger, 73.), Horváth, Koncz.

Baj: Jurassa – Lounes, Bárányos (Pálinkás, 73.), Beigelbeck (Kovács L., 31.), Czeglédi (Kutak, 69.), Kuzma (Antal, 64.), Sebestyén (Tamás, 73.), Varga, Veres, Németh Á., Számvéber. Technikai vezető: Bujdos László.

Gólszerző: Szűcs (42.), Nagy J. (50., 60.), Csizi (76.), illetve Sebestyén (17., 66.).

Csolnoki SZSE–Piliscsévi SE 1-2 (1-0)

Csolnok, vezette: Urbanics Gábor (Lovas Gábor, Uracs Roland).

Csolnok: Merész – Janosek, Binder (Bauer R., 14.), Nagy Cs., Gause P., Farkas (Vígh, 83.), Gause B., Kovács Bence, Jantos, Kocsis (Kalster, 52.), Vörös. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Piliscsév: Csukrán – Sáska, Koller (Szőke, 70.), Kovács Balázs, Halmos, Tömör, Belovai, Kucsera T., Nagy D. Z., Simon, Mesterházi II. Csaba. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Nagy Cs. (39.), illetve Tömör (69.), Kovács Balázs (92. – tizenegyesből).

Gyermely–Ácsi Kinizsi SC 4-0 (3-0)

Gyermely, vezette: Tomacsek Balázs (Kis Benedek).

Gyermely: Kővári – Kovács K. (Huber, 66.), Rácz, Ligeti, Grosz (Soós, 60.), Gecse, Balázs, Kiss, Genszki, Váradi (Petrovics 79.), Tóth.

Ács: Kádár – Ozoróczi N., Székelyhidi, Varga B., Méri, Kohár (Satu P., 61.), Mayer, Kun, Sáling, Fekete, Molnár (Görözdi G., 46.). Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Gólszerző: Grosz (9.), Váradi (16.), Genszki (38.), Kovács K. (50.).

Lábatlani ESE–Mocsa KSE 3-0 (1-0)

Lábatlan, vezette: Linn Kevin (Jászberényi Marcell, Katona Bence Mihály).

Lábatlan: Török Dominik – Ölveczky, Varga M., Janusz (Pázmándi, 62.), Váli, Nagy (Barnóczki, 82.), Deme (Nyergesi, 87.), Galba, Fábián-Nagy, Török Dávid, Szenes (Teiter, 72.). Vezetőedző: Karcagi Pál.

Mocsa: Pálvölgyi – Pokk, Rácz, Jordán, Enyedi, Csizmadia R., Bakura, Kerekes (Prógli, 82.), Czifra (Balog, 75.), Engelbrecht, Mesterházi (Korán 62.). Technikai vezető: Csizmadia Tibor.

Gólszerző: Váli (20., 60. - egyaránt tizenegyesből), Janusz (61.).

Kiállítva: Csizmadia Tibor (Mocsa, a kispadról - 90.).

Nagyigmándi KSK–Ászár KSE 4-4 (1-2)

Nagyigmánd, vezette: Kreitl Tamás (Hegedüs Róbert, Kun Péter Attila).

Nagyigmánd: Andrej – Buzás, Németh B., Szántó (Nádolszky, 59.), Kovács K. (Járóka, 75.), Szalai Á., Zvér, Varga (Takács, 82.), Turi, Boros, Müller.

Ászár: Lengyel Levente – Méhes, Wolf, Palotás, Lengyel László, Ligeti, Kolonics, Nagy, Büki F., Brandt (Bodó, 60.), Polgár.

Gólszerző: Turi (19.), Zvér (59. - tizenegyesből, 92.), Nádolszky (75.), illetve Palotás (6., 33.), Polgár (81.), Büki F. (85.).

Tokod SE–Császár-Ete 4-0 (1-0)

Tokod, vezette: Mihályi Máté (Kovács Zsolt).

Tokod: Farkas – Cauxeiro (Németh I. B., 60.), Varga G., Szőke, Szántó (Deres, 55.), Muzsik, Bartos (Varga B., 55.), Zsolnay, Németh B., Csáki, Turcsán. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Császár-Ete: Demeter M. – Orban, Csonka, Beke, Vincze, Kisvári, Pinzariu, Varga D. B., Pál, Demeter Sz., Wolf A.

Gólszerző: Szőke (43.), Bartos (52.), Muzsik (63. - tizenegyesből), Zsolnay (80.).

Kiállítva: Muzsik (87.), illetve Demeter M. és Demeter Sz. (egyaránt 87.).

Kisbéri SSE–Zsámbéki SK II. 2-3 (1-1)

Kisbér, vezette: Mann Ádám József (Udvardi Krisztián, Patócs Dorina).

Kisbér: Porcelán – Spohn (Farkas, 59.), Csima, Takács K., Szappanos, Takács B. (Rostás, 79.), Merkl, Nyári Z., Nyári A., Nagy, Bokányi. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Zsámbék II.: Sándor – Kovács, Szabó G., Magyar, Fekete I. R., Sugár, Kállay (Oláh, 87.), Dobos, Haupt, Homoki M. (Kondás 11.), Papp (Fabók, 79.).

Gólszerző: Merkl (4.), Szabó G. (89. - öngól), illetve Kállay (32.), Dobos (57.), Haupt (60.).

Szabadnapos: Dunaszentmiklósi SE.