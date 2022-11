A Leányvári SE immár 25. alkalommal vett rész a nemzetközi versenyen. Ebből az alkalomból a leányvári csapat a jó sportkapcsolatot jelképező kupákkal lepte meg az olasz rendezőket. Egy helyi újság is riportot készített a leányvári csapattal, amelyben Pfluger Antal, a Leányvári SE vezetője többek között a helyiekkel fennálló kitűnő kapcsolatáról és annak kezdeteiről is beszélt.

– Egy ausztriai versenyen szereztünk tudomást erről a viadalról. Megvoltak a megfelelő kapcsolataink, ezek segítségével először 1995-ben mi is elindultunk itt és már a kezdetektől nagyon jól éreztük magunkat. Azóta az idei már a 25. részvételünk, a világjárvány sajnos minket is több évre távol tartott Spilimbergótól. Nagyon hálásak vagyunk a helyi Judo Club Fenati vendégszeretetéért, amelyet ezúttal azzal viszonoztunk, hogy három bírót is hoztunk a versenyre, akik között nemzetközi mérkőzésvezető is van. Ez a legjobb nemzetközi kapcsolatunk – tudtuk meg Pfluger Antaltól.

– Soha nem a dzsúdó volt a munkám, soha nem kaptam érte fizetést. Véleményem szerint annak a titka, hogy már több, mint hat évtizede a legnagyobb szenvedéllyel űzöm a sportágat, abban rejlik, hogy átadjuk magunkat másoknak, anélkül, hogy bármit is kérnénk cserébe. Úgyis mindent visszakapunk – árulta el a helyieknek a 75 esztendős, 7 danos mester, aki immár 62 éve (!) dzsúdózik.