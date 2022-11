Kézilabda, NB I. B, férfi, 9. forduló

Tatai AC–Békési FKC 22-21 (12-10)

Tata, 70 néző, vezette: Bába S., Horváth P.

Tata: Tatai – Kiss 3, Oláh 4, Gajdos 2, Kreisz 5, Vass 3/2, Sárosi 3. Csere: Blázsovics (kapus), Katus, Tóth, Igali 2, Tass, Molnár, Bodnár, Kovács, Nényei. Vezetőedző: Sibalin Jakab.

Hétméteresek: 2/2, illetve 6/2.

Kiállítások: 14, illetve 2 perc.

Az eredmény alakulása: 10. perc: 7-2, 28. p.: 11-9, 41. p.: 14-15, 53. p.: 20-18.

A Tatára nem várt könnyű mérkőzés, hiszen ahogy Sibalin mester is fogalmazott a találkozó előtt, a másodosztály egyik legstabilabb és legösszeszokottabb csapata volt az ellenfelük, akik egy ponttal megelőzték a TAC-ot a meccset megelőzően. Ennek ellenére a hazaiak remekül kezdtek, 10 perc után már öt gól volt az előnyük, amelyet a 20. percig tartottak is. Ezt követően több helyzetet is kihagyott a hazai csapat, amely elvesztette a fonalat. A Békés feljött, sőt a második félidő elején a vezetést is átvette. Ki-ki meccs lett a találkozóból, amelyet végül nagy csatában meg tudott nyerni a Tata. A TAC győzelmével a hatodik helyre jött fel.

Sibalin Jakab: – A mérkőzés elején jól, a megbeszéltek szerint játszottunk. Ha később is hasonlóan koncentrálunk, lehetett volna ez a meccs megnyugtatóbb is. A védekezéssel és a kapusteljesítménnyel elégedett vagyok.