NB III., Nyugati csoport, 16. forduló

Tatabányai SC–Kelen SC 2-0 (0-0)

Tatabánya, vezette: Szommer A. (Nagy B., Dobos D.).

Tatabánya: Balla – Árvai (Szél, 90.), Kovács (Forró, 68.), Krupánszki, Bíró (Német, 77.), Szegleti, Katona, Szegő (Kocsis, 77.), Molnár (Hajas, 68.), Székely, Letenyei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Kelen: Köcse – Kertai, Módly (Wild, 75.), Borbély (Babinszky, 83.), Németh (Csákány, 75.), Pintér, Angyal-Tóth (Juhász, 83.), Tímári, Kulánda (Rónaszéki, 75.), Oláh, Szalai. Vezetőedző: Bordán Csaba.

Gólszerzők: Kovács (60.), Árvai (63.).

A Tatabánya listavezetőként fogadta azt a Kelent, amely az előző körben épp a Komáromtól kapott ki. A jól szervezett fővárosi csapat az első félidőben nullán tartotta a Tatabányát, viszont Gyürki Gergely félidei eligazítása jól sikerült, hiszen előbb Kovács István, majd három perccel később a góllövőlistát 18 találattal vezető Árvai Dániel is betalált. Hátul gól nélkül hozta le a csapat a mérkőzést, így a Tatabánya újabb győzelmet aratott és tartja első helyét. Mivel a Veszprém is nyert, a Bányász előnye továbbra is „csak” egy pont.