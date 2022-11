Bő négy hónapos pihenőre vonul a megyei első osztály mezőnye, miután vasárnap lejátszották az idei utolsó fordulót. A játéknap rangadóját Vértessomlón rendezték, ahová a Kecskéd utazott. A rangadó nem is igazán a két csapat tabellán elfoglalt helye miatt az, hanem a két település közös múltja miatt. A csak „svábrangadónak” titulált összecsapás nem sokáig zajlott gól nélkül, Czékmány már a 8. percben betalált. Az előnybe kerülő Kecskéd aztán emberhátrányba került, így a 25. perctől tíz emberrel futballozott. Nem sokkal később a dobogón álló Vértessomló egalizálni tudott egy büntetőből, de a nagy áttörés nem jött. A térfélcserét követően aztán az előző szezonban még Vértessomlón futballozó Plotár Patrik is betalált, így pedig el is dőlt a három pont sorsa, pedig a hazaiak a meccs végén több nagy helyzetet is kidolgoztak. A Vértessomló a vereség ellenére a dobogón tölti a téli pihenőt, a Kecskéd pedig hét mérkőzés után tudott újra nyerni.

A Bábolna Környére utazott és egy kínkeserves mérkőzésen hozta a papírformát. A hazaiak lelkesen, jól játszottak, a Bábolna pedig kissé enerváltan, de a vendégek így is haza tudták vinni a három pontot egy korai góllal – és több nagy védéssel. A forduló legnagyobb meglepetését a Tát mutatta be. A listavezető Koppánymonostor eddig veretlenül állt a tabella élén és az év utolsó meccsén is esélyesek voltak, ennek megfelelően a vezetést is megszerezte a lila-fehér csapat. A találkozó utolsó tíz percében aztán csodát tett Szabó Attila együttese: két gólt is szereztek, ezzel pedig meg is nyerték a meccset. Ez volt a Koppánymonostor első veresége, a Tát pedig sorozatban ötödik mérkőzését nyerte meg.

A Tata és a Sárisáp sem volt a fordulót megelőzően kirobbanó formában, így borítékolható volt, hogy kissé szenvedős lesz a zárómeccs. Az is lett, a hazaiak góljára Zuggó a szünet után válaszolt, így végül döntetlen lett az összecsapás, ami különösebben egyik félnek sem jó. A tatai alakulatnak egyébként ez volt az első döntetlenje. A forduló nagy nyertesei a nyergesújfaluiak lettek, hiszen az első négyből csak ők nyertek. Ráadásul sikerült visszavágniuk a Vértesszőlősnek a szeptemberben elhullajtott pontok miatt, bár pont az a két egység hiányzik ahhoz, hogy Darabos Gáborék vezessék a tabellát. Most simán nyert a Nyergesújfalu idegenben. Jónás Rajmond csereként állt be a hazaiakhoz, de mindössze 16 percet játszott, mert a kiállítás sorsára került, bár a vendégeknél is villant a piros lap. A Vértesszőlős kispadján ezúttal Mesterházi Gábor ült, aki a kórházba kerülő Kiprich Józsefet helyettesítette.

Az Esztergom hazai győzelemmel búcsúztatta az esztendőt, így végül hat pontra növelte előnyét a legyőzött Almásfüzitővel szemben. A lényegi kérdések már az első félidőben eldőltek a találkozón.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 14. forduló

Környe SE-Bábolnai SE 0–1 (0–1)

Környe, vezette: Erdélyi D. (Faragó Gy., Jámbor B.).

Környe: Alapi – Kerék, Jónás R. (Nádudvari, 49.), Mig, Zelenai, Békefi (Kovács, 87.), Szerencse D., Szerencse M. (Babai, 46.), Szabó, Veres (Igaz, 73.), Stefán. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Bábolna: Szabó B. – Szabó Á., Nagy, Hajnal K. (Széles, 78.), Soha, Czeglédi, Szendi, Végh, Németh, Kiss, Hajnal P. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerző: Kiss (9.).

Jók: mindenki, illetve Szabó B., Nagy.

Zelenai Erik: – Mindent megtett a csapat a mai mérkőzésen. Pontot érdemeltünk volna.

Józsa Péter: – Kínkeserves győzelem kihagyott helyzetekkel és jó kapusteljesítménnyel.

FC Esztergom-Almásfüzitői SC 5–2 (3–0)

Esztergom, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Kis G. B.)

Esztergom: Nagy – Németh (Faragó B., 67.), Besey, Faragó M., Varga (Bugjó, 76.), Pásztor, Sándor (Bokros, 87.), Ódor (Heller, 82.), Klátyik (Spáth, 46.), Tahon, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Almásfüzitő: Németh T. D. – Berlik, Szalai, Szűcs, Németh M., Kuzma, Bozori, Hajnal, Maksimchuk, Nagy, Farkas. Technikai vezető: Lencse Balázs.

Gólszerzők: Besey (4.), Varga (8., 55.), Klátyik (30.), Bugjó (85.), illetve Szűcs (52.), Szalai (73.)

Kiállítva: Tahon (75., Esztergom).

Jók: Pásztor, Faragó M., Besey, Varga, Ódor, illetve Berlik.

Spóner József: – Gratulálok a csapatomnak, kiváló első félidei játék után sikerült megtartani a háromgólos előnyünket. Végig kontrollálni tudtuk a mérkőzést.

Lencse Balázs: – Gratulálunk az esztergomi csapatnak a győzelemhez, az első félidő alapján megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Koppánymonostori SE-DG Tát SE 1–2 (0–0)

Koppánymonostor, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Patócs D.)

Koppánymonostor: Boros – Hegedüs (Dombi, 77.), Bilkó, Venczel (Rába, 58.), Valkó M., Csapó, Dávid, Simonka (Kalla, 85.), Valkó G., Korcsok, Tímár (Fodor, 55.). Vezetőedző: Vigh László.

Tát: Koller F. – Sáros, Rábl, Varga, Tirpák, Dékány, Koller T., Szabó (Budavári, 17.), Páldi, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Bilkó (49.), illetve Koller T. (83.), Varga (89.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Vigh László: – Nagyon szomorúak vagyunk az eredmény miatt. Nem játszottunk jól, nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Dicséret illeti a csapatot a nyár óta mutatott teljesítménye miatt, de sajnos ezek is mi vagyunk. Télen elvégzünk egy jó felkészülést, hogy tavasszal még több szép mérkőzést tudjunk játszani.

Szabó Attila: – Ezek a srácok már több éve a kezem alatt futballoznak, de még mindig tudnak nekem meglepetést okozni. Az akarat és a szív diadala volt ez a győzelem. Nagyon nagy győzelmet arattunk, óriási gratuláció illeti a fiúkat!

Vértessomlói KSK-Wait-Kecskéd KSK 1–2 (1–1)

Vértessomló, vezette: Konkoly Z. (Szántó M., Vörös M.)

Vértessomló: Iváncsán – Erdei, Koller, Pető, Batin (Murányi, 90.), Kovács K. (Zink, 67.), Földi (Kacz, 73.), Kovács S., Dobbelaere, Balogh, Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza.

Kecskéd: Véber – Neckernusz, Gyenes, Vadkerti, Schmidt L., Greskó, Plotár, Czékmány, Tomayer, Dikasz, Polovicz (Kalóczkai, 76.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Pető (32., büntetőből), illetve Czékmány (8.), Plotár (50.)

Kiállítva: Gyenes (25., Kecskéd).

Jók: senki, illetve mindenki.

Nagy Géza: - Teljesen megérdemelten nyert a Kecskéd. Többet tettek a győzelemért, mint mi.

Linczmaier László: – Valahogy nyertünk. Alig voltunk, vezettünk, 25 perc után emberhátrányba kerültünk, fura 11-esből egyenlített a Vértessomló, de mégis győztünk. Gratulálok a csapatomnak ehhez a harcos játékhoz, a Vértessomlónak pedig a parádés őszéhez.

Vértesszőlősi SE-Nyergesújfalu SE 0–3 (0–2)

Vértesszőlős, vezette: Vojvoda M. (Sirokmán A., Marosi M.)

Vértesszőlős: Kovács – Dr. Veréb, Hideg R., Horváth, Tóth (Jónás, 62.), Polyák, Szőke, Dombai, Bencsik, Kocsis, Vaczula. Vezetőedző: Mesterházi Gábor.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Cseh, Vass (Vida, 70.), Farkas, Mann (Jakobi, 88.), Balogh, Antal, Szoboszlai, Molnár A., Takács (Fellegi, 46.), Manga M. (Molnár Á., 79.).

Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Mann (25., 31.), Molnár A. (71.).

Kiállítva: Tóth (72., a kispadról), Jónás (78.), illetve Cseh (74.).

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Mesterházi Gábor: – Gratulálok a Nyergesújfalunak. Az én csapatom sem vallott szégyent, gratulálok nekik is. Mindenkinek kellemes ünnepeket, és jó pihenést kívánok!

Darabos Gábor: – Az utolsó fordulóban sikerült győznünk, ami a mai napon a legfontosabb volt. Nagyon köszönöm a játékosoknak, kollégáknak, vezetőknek, szurkolóknak ezt a fantasztikus évet, mert nélkülük nem érhettük volna el ezeket a sikereket. Sportsikerekben gazdag boldog új évet, kellemes karácsonyi ünnepeket, és Kipunak jobbulást kívánok!

Sárisápi BSE-Tatai AC 1–1 (1–0)

Sárisáp, vezette: Kurali Z. (Lovas G., Uracs R.)

Sárisáp: Sándor – Cserven (Berkeszi, 36.), Papp, Manger, Marczinkó (Cauxeiro, 79.), Jurásek J., Válent, Karcagi, Yousif, Fekete, Guzsik. Vezetőedző: Csapó Károly.

Tata: Szabó T. – Méhész (Galambos, 79.), Felső, Koronczi (Máté-Kovács, 59.), Zuggó, Lázár (Suhai, 85.), Mészáros, Kiprich, Visnyovszki, Martonfi (Bogár, 46.), Hauzer (Dragonya, 54.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Manger (19.), illetve Zuggó (57.).

Jók: Sándor, Manger, Guzsik, Karcagi, illetve Zuggó, Visnyovszki, Lázár, Felső.

Csapó Károly: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, egy zúgó kapufát és egy gólt is tudtunk szerezni. Ellenfelünk rögzített helyzetből volt veszélyes a kapunkra. Egy sajnálatos sérülés miatt át kellett szerveznem a csapatot. Voltak még helyzeteink, összességében megérdemeltük volna a három pontot.

Wéber Roland: – Nem tudtuk úgy lezárni ezt az évet, ahogy szerettük volna. Labdabirtoklásban jók voltunk, de nem voltunk elég hatékonyak a kapu előtt. Ellenfelünk jól kontrázott, és jól használta ki a lehetőségeit. Összességében több lehetőségünk volt, de ez mit sem ér. Jó pihenést mindenkinek!