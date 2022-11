Kézilabda, NB II., Északi csoport, női, 7. forduló Hatvani KSZSE–Dorogi AC 26-23 (11-14) 9. forduló Tatai AC–Budakalászi SC 1995 19-31 (11-14) 11. forduló Esztergomi Vitézek RAFC–Praktiker-Vác U22 34-38 (13-19) Északnyugati csoport, férfi, 7. forduló Komárom VSE–BFKA-Balatonfüred U23 31-26 (15-13), Alsóörsi SE–KSE Tarján 32-28 (14-16) Fejér–Komárom-Esztergom megyei közös női bajnokság, 5. forduló Ácsi Kinizsi SC–Martonvásári KSE 40-18 (21-9), Holler UNFC–Környe SE 31-23 (15-8) Férfi, 5. forduló Ácsi Kinizsi SC–Rácalmás SE 29-27 (15-13), Kisbér KC–VAX KE Sárbogárd 34-24 (16-14), Martonvásári KSE–Komárom VSE II. 29-27 (17-16)

A harmadosztályú női bajnokság Északi csoportjában a sereghajtó Dorog kiválóan helyt állt a második helyezett, az összes eddigi mérkőzését megnyerő és vesztett pontok tekintetében a legjobban álló Hatvan vendégként. A dorogiak többször is vezettek négy góllal, és még öt perccel a vége előtt is döntetlenre álltak, az utolsó három gólt azonban a házigazda dobta, amely ezzel meg is nyerte a mérkőzést. A negyedik helyezett Esztergom a harmadik Vácot fogadta a dobogóra kerülés szempontjából fontos összecsapáson. A végig vezető vendégek előnye a második félidő közepén már 11 találat is volt, és ugyan az Esztergom nagyot hajrázott, már nem volt esélye ledolgoznia a hátrányát a gólzáporos mérkőzésen. A Vitézek maradt a negyedik helyen. A kilencedik helyezett Tata a második félidő elejéig még úgy-ahogy tartotta a lépést a hatodik Budakalász ellen, de végül súlyos vereséget szenvedett.

A férfiaknál az Északi csoport élén száz százalékos teljesítménnyel álló Komárom egy jó első, egy gyenge középső és egy újra magabiztos utolsó 20 perc után legyőzte a balatonfüredi fiatalokat. A Tarján viszont alaposan elrontotta az utolsó húsz percet, így meglepő vereséget szenvedett az utolsó helyen álló, addig még pontot sem szerző Alsóörs vendégeként és a negyedik helyre csúszott vissza.

A Fejér–Komárom-Esztergom megyei közös női bajnokságban az Ács kiütötte a Martonvásárt és első pontjait szerezve, hétvégi ellenfelét megelőzve feljött a nyolcadik pozícióba. A végig hátrányban lévő Környe simán kikapott Solton és a hetedik helyre esett vissza.

A férfiaknál a szinte végig vezető Ács szoros meccsen verte a Rácalmást és a hölgyekhez hasonlóan (ráadásul ugyancsak szombaton, éppen utánuk pályára lépve) első pontjait szerezve elmozdult az utolsó helyről és jelenleg a hetedik. A Kisbér remek második félidei teljesítménnyel simán verte a Sárbogárdot és megtartotta vezető helyét, a Komárom II. viszont szoros meccsen (igaz, szinte végig hátrányban játszva) kikapott Martonvásáron és visszacsúszott a negyedik helyre, éppen hétvégi ellenfele mögé.