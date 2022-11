NB III., Nyugati csoport, 16. forduló

Komárom VSE–Zsámbéki SK 3-0 (1-0)

Komárom, vezette: Leél-Ősy Á. (Czeglédi B., Volentics E. J.).

Komárom: Bánfalvi – Nagy T., Tóth Gy. (Tóth P. A., 46.), Simigla, Juhász (Jóna, 62.), Szecsődi (Pulai, 46.), Horváth M. D., Torma (Nagy L., 46.), Schiller, Sandal (Imrek, 86.), Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter.

Zsámbék: Tímár – Somogyi (Csóri, 75.), György, Lőrinczy, Orosházi, Sárközi N., Kerék (Mártonfi, 68.), Tolnay (Sugár B., 56.), Zsuppán (Csabafi, 56.), Harmat (Sárközi M., 68.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Sandal (30. - tizenegyesből), Nagy T. (71. - tizenegyesből), Simigla (77.).

Legutóbb a két csapat még a megyei első osztályban találkozott egymással. Az első fél órában kiegyenlített játék folyt a pályán, viszont ahogy az előző fordulóban, úgy most is büntetőhöz jutott a Komárom, amit Sandal Dominik gólra is váltott.

A hátrányban kicsit jobban kinyílt a Zsámbék és próbált egyenlíteni. A 71. minutumban aztán újra büntetőhöz jutott a KVSE. Ezt Nagy Tamás végezte el és ő is eredményes volt. Néhány perccel később kissé furcsa góllal Simigla is megszerezte az első szezonbeli találatát, így végül a Komárom 3-0-ra győzött a Zsámbék ellen. Egymás után aratott második győzelmével László Péter csapata a kilencedik helyre jött fel, míg a Zsámbék maradt 20., sereghajtó.