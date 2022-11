Kézilabda 5 perce

Itthon parádézhat a Cegléd ellen a Szegedet megszorongató Tatabánya

A Szeged otthonában bizonyították a Kék Tigrisek, hogy még a legjobbakkal szemben is képes tartani a lépést hatvan percen keresztül. Hasonló hozzáállást vár most is csapatától Tombor Csaba vezetőedző.

Petrik József Petrik József

Forrás: 24 Óra Fotós: Hagymási Bence

Kilenc hely és tíz pont választja el a Ceglédet a Tatabányától. Ez pedig azt sejteti, hogy a mérkőzés esélyese a hazai együttes, de ezt pénteken a pályán is illik bizonyítania a Tombor-legénységnek. A vendégek idő közben leigazolták a 2019-ig Veszprémben kézilabdázó Imán Dzsamálit, aki most a román Dinamó Bukarest együttesétől szerződött a Pest megyei gárdához. – Mi a saját dolgainkkal foglalkozunk. Most azt kell bizonyítanunk, hogy nem csak az úgynevezett, nagy csapatok ellen tudunk hatvan percig jó játszani, hanem minden ellenfelünkkel szemben – emelte ki a tatabányaiak szakvezetője. – A két bajnoki meccs között kevés idő jutott a felkészülésre. Így szerdán és csütörtökön két taktikai jellegű edzéssel készülünk a ceglédiek ellen. Egyelőre a csapat és az én számomra is az a legfontosabb, hogy magabiztosan hozzuk a mérkőzést. Tombor Csaba szólt arról is, hogy a meccs után következő – csaknem kéthetes – bajnoki szünet jól jön a társaságnak. Ezt az időszakot a csapat további építésére, a taktika csiszolására kívánja a vezetőedző felhasználni. Jó játékkal, magabiztos győzelmet vár Ubornyák Dávid, a Tatabánya irányítója is a Cegléd elleni meccstől.

– A sikerünket a jó védekezés alapozhatja meg – mondta. – Ha ez működik, akkor sok könnyű gólt szerezhetünk, és akár nagy különbségű győzelmet is arathatunk. Kézilabda NB I., férfi, 9. forduló

MOL Tatabánya KC – Cegléd

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, péntek: 18 óra 30.

A mérkőzést Kovács T. és Mándli vezeti.

