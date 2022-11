Sorozatban elszenvedett három vereségét követően Soroksáron kellett volna bravúrgyőzelmet aratnia a Dorognak ahhoz, hogy a Kozármisleny esetleges kudarca esetén végre elmozdulhasson az utolsó helyről. Ennek megfelelően nagy elánnal kezdték a találkozót a vendégek, szinte végig a Soroksár kapuja előtt zajlott a játék. A 22. percben a dorogi Kovács Olivér találta el a felső lécet, majd a 26. percben Sztojka Dominik szabadrúgását követően védett bravúrral Kovács Marcell. A 30. percben aztán – ahogy az ilyenkor lenni szokott – a Soroksár a semmiből szerzett vezetést. Lőrinczy Attila remek egyéni megoldását követően Lovrencsics Balázs emelt a kapuba a kilépő Molnár Zsombor felett.

A második félidőre szinte még ki sem értek a csapatok, a Soroksár máris megduplázta előnyét. A bizonytalankodó dorogi kapus, Molnár Zsombor hibáját Lőrinczy Attila használta ki. A második gól túlságosan is megnyugtatta a hazaiakat, akik rendesen belealudtak a folytatásba. A Dorog ezt a 73. percben ki is tudta használni, a hosszú oldalon érkező Szedlár Zoltán öt méterről lőtt a kapuba. A hajrá izgalmasra és paprikásra sikerült. Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, az óriási feszültségnek köszönhetően pedig mindkét oldalon gyakran villant a sárga lap. A Dorog hiába tett meg mindent az egyenlítés érdekében, nem járt sikerrel, veresége következtében továbbra is sereghajtó a tabellán.