Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 9. forduló Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions Szombathely, Arena Savaria, szombat, 18 óra.

Az oroszlányi csapat szerdán, a 8. fordulóban egy színvonalas, rendkívül izgalmas és kiváló hangulatban zajló mérkőzésen bravúros győzelmet (86-84) aratott hazai pályán a fordulót még a második helyről kezdő (az oroszlányi veresége után pedig a harmadikra visszaeső) Szolnok ellen, így zsinórban harmadik sikerével, 5-3-as mérleggel a hatodik helyre kapaszkodott fel a bajnokságban. Simon Petrov vezetőedző csapata három napja sem játszott könnyű mérkőzést, ezúttal azonban az alapszakasz talán legnehezebb feladatát kellene megoldania, hiszen a címvédő és jelenleg is listavezető Falco vendége lesz. A szombathelyiek 6-1-es mérleggel állnak a tabella élén, utolsó öt bajnokijukat egyaránt megnyerték. Legutóbb ők is szerdán léptek pályára, igaz nem a honi pontvadászatban, hanem a Bajnokok Ligájában, ahol 81-74-es vereséget szenvedtek a spanyol Murcia vendégeként.

– A Szolnok ellen megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt a bajnokság legjobb csapataival is. Szombathelyen igyekszünk megtalálni a módját, hogy a csarnokunktól és a hazai közönségtől távol is jó teljesítményt mutassunk – nyilatkozta a ma esti mérkőzés kapcsán Simon Petrov, az oroszlányi csapat vezetőedzője, aki azonban nem biztos, hogy leülhet a kispadra a Falco ellen. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a szlovén szakembert a Szolnok elleni összecsapáson egy vitatható játékvezetői ítéletet követő reklamálása miatt kiállították, így akár eltiltásra is számíthat. Ebbe az esetben Fodor Ármin másodedző irányíthatja az MVM-OSE Lionst Szombathelyen, ahogyan tette azt a Szolnok elleni mérkőzés 27. percétől, Petrov mester kiállítása után is.