A megyei első osztályban a 11. fordulót rendezték az előző héten. A hétvége leginkább a koppánymonostori támadókról szólt, hiszen Rába Jenő és Korcsok Christopher mesterhármast jegyzett, míg Fodor Martin duplázott. Utóbbi ezzel a két góljával át is vette a vezetést a góllövőlistán, hiszen már 12 találatnál jár. Előbbiek kettőse csatlakozott a 10 góllal álló csatárok sorához, így Rába és Korcsok mellett a hétvégén nem eredményes Soha Máté (Bábolna) és Gyebnár Gergely (Esztergom) is holtversenyben 10-10 góllal áll. 9 találatnál egyedül a tatai Mészáros Dominik áll, de ő nem is futballozott a hétvégén.