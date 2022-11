Mivel nem így történt, a biztos három pont megszerzése helyett csak kettőt sikerült bezsebelnie a vendéglátóknak. A Dág egyetlen veresége mellett immár a hatodik győzelmét aratta a pontvadászatban.

Zirigh Balázs, a Dág KSE vezetőedzője: – Sajnos nem először fordul elő velünk, hogy lesüllyedünk az ellenfelünk szintjére. Olykor most is lekezelően játszottunk a fővárosaikkal szemben, ezért meg is fizettük a tanulópénzt. Az eszünkbe véshetjük, hogy az elsőtől az utolsó pillanatig koncentrálni kell minden mérkőzésen.

Röplabda, NB I. Liga, férfi, 2. forduló

Dág KSE–TFSE

3:2 (11, -23, 17, -23, 8)

Dág, 100 néző, vezette: Varga A., Bátkai-Katona Á.

DKSE: Szabó B., Kun, Sow, Oláh B., Benkő, Flachner D. Csere: Farkas R. (liberó), Majer, Czobor, Horváth B., Flachner K. Edző: Zirigh Balázs.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 7-1, 13-4, 20-9, 24-11; 2. játszma: 8-6, 12-10, 17-19, 23-24; 3. játszma: 8-3, 14-6, 20-12, 24-17; 4. játszma: 6-6, 14-12, 18-19, 19-22, 23-24; 5. játszma: 5-3, 8-5, 12-6, 14-8.