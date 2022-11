– Nem csupán csapattársam, barátom is volt Csapó Gábor – idézte fel emlékeit a vasárnap elhunyt hajdani kiválóságról Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, aki a komáromi Bozsik-iskolában tett látogatásakor mesélt a sportolóhoz fűződő emlékeiről.

Vasárnap halt meg Csapó Gábor, szintén olimpiai bajnok vízilabdázó, akivel dr. Faragó Tamásnak szoros kapcsolata volt a Vasasban és válogatottban is, sikeres időszakokban játszottak együtt. Később is folytatódott a barátság, az utolsó pillanatokig. Úgy fogalmazott, az is nagyon szomorú, hogy Csapó Gábor egészségesnek tűnő, hatalmas ember volt, akiről az ember nem képzelte, hogy valaha is eltávozhat.

– Minden halálhír az embert váratlanul érinti, még akkor is, hogyha az ember megpróbál felkészülni a legrosszabbra.

Csapó Gábor 1970-ben került a válogatottba, 1973-ban a belgrádi világbajnokságon győztes csapat egyik legjobbja volt. Pályafutásának csúcsát az aranyéremmel zárult 1976-os montreali olimpia jelentette, de tagja volt az 1980-as moszkvai olimpián harmadik helyezett együttesnek is.

Szerepelt a Bécsben (1974) és Jönköpingben (1977) Eb-nyertes válogatottban is. Éremgyűjteményét három világbajnoki (1975, 1978, 1982) és egy Eb-ezüstérem (1983) egészíti ki. A magyar válogatottban 1970-től 1983-ig 272 alkalommal játszott. Csapó Gábor hetvenkét esztendős volt. Dr. Faragó Tamás Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgóval járt hétfőn a komáromi Bozsik-iskolában, ahol a sport szeretetét igyekeztek átadni a fiataloknak.