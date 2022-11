A tatai Shotokan Kölyöksárkány SE csapata november elején részt vehetett a WUKF Karate Európa-bajnokságon, amelyet hat év után rendeztek meg újra, mégpedig Olaszországban, Firenzében. A versenyen 21 európai ország, valamint az Egyesült Államok csapata, összesen 1870 versenyző vett részt. A magyar csapat 28 versenyzőből állt, ebből a Kölyöksárkány SE-t nyolcan képviselték. A gyerekek formagyakorlatban és küzdelemben is megmérettették magukat. A nagy létszámú kategóriák ellenére tisztességesen helyt álltak és szép eredményeket értek el a tataiak.

A legkiemelkedőbb eredményt a klub edzője, Kerekes Balázs (4. dan) ért el, aki a saját kategóriájában Európa-bajnoki címet szerzett egyéni küzdelemben, a négy fős magyar csapat tagjaként pedig harmadik lett rotációs küzdelemben.

Tóth Zsolt Bence a 15-16 évesek korosztályának küzdelmében három győztes mérkőzéssel sem jutott a legjobb négy közé a nagy létszámú mezőnyben, de így is a kiemelkedőnek számító ötödik helyen végzett. Márkus Marcellnek a legjobb nyolc közé sikerült beverekednie magát a nagyon erős mezőnyben. Kővári Gellértnek a 21–35 évesek kategóriájában a népes és erős mezőnyben a legjobb 18 közé sikerült küzdenie magát.

Formagyakorlat versenyszámokban még több induló volt az Eb-n, ezért az indulóknak még nehezebb dolga volt. A tataiak ennek ellenére rendkívül eredményesen és elégedetten távozhattak a tatamiról: Nágel Hanna, Nágel Zille, Nágel Balázs és Nágel Zalán a sötétebb övesek között is szép mesterkatákat mutattak be a bíróknak.

A kölyöksárkányok összességében nagyon elégedettek lehetnek, felkészülésükkel, hozzáállásukkal és a versenyen mutatott teljesítményükkel is. Az egyesület legközelebb december 12-én, Szigetszentmiklóson, a magyar bajnokságon versenyez. Erre a viadalra az Eb-n látottnál nagyobb létszámmal készülnek a tataiak és több éremre számítanak.