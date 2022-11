A 13. forduló következik a megyei első osztályban, amit november 13. napján rendeznek meg. Rangadóból ezen a hétvégén sem szenvedünk hiányt, miután a második helyen álló Nyergesújfalu fogadja a dobogó legalsó fokán tanyázó Vértessomlót. A két klub kottára azonosan teljesített a szezonban, gyakorlatilag még a gólkülönbség is ugyanannyi, így nagyon nehéz lesz különbséget tenni a két csapat között. Egyszer már találkoztak a felek, akkor Vértessomlón nyert a Nyergesújfalu 4-3-ra, az volt a somlóiak egyik veresége a kettőből. Amelyik fél győzni tud a mérkőzésen, az a fordulót követően biztosan a második helyen fordul, így nagy lesz a tét.

A listavezető Koppánymonostor Kecskédre utazik majd. A lila-fehér alakulat kirobbanó formában van, nem véletlenül veretlen a csapat. Legutóbb a Nyergesújfalu ellen nyertek rangadót Vigh Lászlóék, így önbizalommal telve utazhatnak Kecskédre. A hazaiak viszont nem örvendenek nagy formának, hiszen az utóbbi öt meccsből egyet sem sikerült nyerni, a teljes októbert győzelem nélkül hozta le Linczmaier László csapata. Ettől függetlenül a Kecskéd bárkire veszélyes lehet, főleg otthon. Ráadásul van is miért visszavágni, hiszen a nyári párharc 8-0-s monostori sikert hozott.

Északi derbi is lesz a hétvégén, hiszen a Tát fogadja az Esztergomot. Szabó Attila csapata elkapta a fonalat, hiszen sorozatban három győzelemmel állnak, az Esztergom pedig öt meccsből csak egyet tudott behúzni – bár azt épp múlt héten tette. A két csapat jelenleg így azonos pontszámmal áll, így kiemelten fontos lesz ez az összecsapás. A hazaiaknál nem a legjobbak az előjelek, több hiányzóval is számolni kell hazai oldalon. Ősszel hiába vezetett kétszer a Tát, végül az Esztergom örülhetett.

Nagyon kellene mindhárom pont az Almásfüzitőnek és a Környének is, de az egymás elleni meccsükön csak egyik fél örülhet. A Környe jelenleg sereghajtó, és nincs túl nagy formában. Az Almásfüzitő a gyengébb kezdés után összekapta magát, az utolsó öt meccséből csak egyet vesztett el, ami a tabellán is meglátszik, hiszen már a 8. helyen áll Lencse Balázs csapata. A legutóbbi összecsapásukat a Füzitő nyerte 3-1-re Környén.

Igen nehéz meccs vár a Bábolnára hazai pályán, hiszen a Sárisáp érkezik majd. Józsa Péter csapata fontos meccset húzott be az előző körben, de annak a három pontnak úgy lenne igazán jelentősége, ha ezt a meccset is mellé tudnák tenni. A Sárisáp egyelőre mélyen a tudása alatt teljesít, jelenleg utolsó előtti, azonban senki sem mehet biztosra Csapó Károly együttese ellen. Az őszi szezonban a Bábolna egy 2-1-s sikert tudott aratni, most is nagyon valószínű, hogy szoros lesz a párharc.

Szomszédvári rangadó lesz Vértesszőlősön, ahová a Tata látogat. Az évkönyvekben egyik csapatnál sem az októberi teljesítmény lesz aranybetűkkel írva, a Tata az utolsó hat meccséből ötöt elveszített, a Vértesszőlős pedig az utóbbi két meccsén 16 gólt kapott. Most egymás ellen javíthatnak a felek, bár a tabella alapján a Tatának erre több esélye van.

Eurotrade Megyei I. osztály, 13. forduló

November 13, vasárnap, 14 óra

Nyergesújfalu SE-Vértessomlói KSK

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: - Vasárnap nagyon fontos mérkőzés vár ránk egy jó formában lévő ellenféllel szemben. Bízom benne, hogy győzelemmel sikerül zárni az utolsó hazai mérkőzésünket.

Wati-Kecskéd KSK-Koppánymonostori SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Teljes kerettel, önbizalomtól duzzadva, a múlt heti pozitív élményektől feltöltődve, a három pont reményében várjuk nemes ellenfelünket!

DG Tát SE-FC Esztergom

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: - Jelen helyzetben a szegény embert az ág is húzza esetében vagyunk. Sérülések, eltiltás, betegségek nehezítik az életünket, de így is mindent meg kell tenni a győzelmemért. Nehéz mérkőzésre számítok.

Almásfüzitői SC-Környe SE

Lencse Balázs, az Almásfüzitő vezetőedző: - Szeretnénk itthon tartani a három pontot. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok.

Bábolnai SE-Sárisápi BSE

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedző: - Utolsó hazai fellépésünkön nyerni szeretnénk. A Sárisáp jobb csapat, mint amit a tabella mutat, így óvatosaknak kell lennünk.

Vértesszőlősi SE-Tatai AC

Kiprich József, a Vértesszőlős vezetőedzője: - Két elég rossz formában lévő csapat csap össze szomszédvári rangadón. Ebből bármi kijöhet…