A megmérettetés népszerűségére jellemző, hogy tavaly óta megduplázódott az indulók száma és más horgász szakágak világbajnok és magyar válogatott tagjai is csónakba szálltak Neszmélyen. A szabályok értelmében csak a Duna-ág belső részén lehetett cserkészni a ragadozókra villantókkal, gumihalakkal. Az adott folyószakasz változatos, mély vizek tarkítják medrét, kövezések, vízátfolyások sejtetik a ragadozó halak minden fajtáját.

Schmidt-Kovács Bence, a KEMHESZ szakmai igazgatója a verseny különlegességeként emelte ki, hogy több nagyméretű sügér is horogra akadt. Olyan nagy példányokat is fogtak, melyek csak az északi országok hideg vizeiben fordulnak elő. Ez is mutatja, hogy a Duna halállománya képes a folyamatos megújulásra, a horgászok és a vízkezelő nagy örömére.

A ragadozók a nappal és az éjszaka közötti fényváltás idején szeretnek prédát keresni, így a ködös-borongós időben rekord mennyiségű fogást akasztottak a horgászok. Az összes kifogott hal lemért hossza 6.733 centiméter volt.

32 csapat indult Az első helyet a Kormoránok (Balogh Zoltán és Bocska Ferenc) szerezték meg 717centivel, második lett a Csőri Csali csapata (Miljof Zoltán és Csöregi Balázs) 601 centivel, a harmadik helyet a Happy Donuts szerezte meg (Vígh Gábor és Szám Donát) 587 centivel. A legnagyobb halat, egy 68 centis csukát a King Fisher Team tagja Dr. May Zsolt fogta. Különdíjat kapott három gyermek horgász; ifj. Egervári Péter, Farkas Márkó és Trexler Bálint.

A győztesek és a helyezettek értékes kupákat és okleveleket kaptak díjként. A díjakat Osvald Zsolt ügyvezető elnök és Schmidt-Kovács Bence szakmai igazgató adta át a nyerteseknek.

Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke elmondta, a kedvező törvényi szabályozásnak, az államilag is támogatott telepítéseknek és a szövetség tudatos gazdálkodásának köszönhetően bőségesen van hal a Dunában. A szövetség biztatja tagjait a természetes vizeken való horgászatra, hiszen annál izgalmasabb dolog nincs, a mikor a kapás pillanatában nem tudja a horgász, milyen halfajjal küzdhet fárasztás közben.