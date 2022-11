November második felében két felkészülési meccset játszik az U21-es labdarúgó-válogatott Törökországban; Gera Zoltán szövetségi edző kijelölte a fiatalokat, akikre számít a találkozókon. A nyári korosztályváltás óta két nemzetközi mérkőzésen van túl a férfi U21-es labdarúgó-válogatott, amely a bolgárokat és a litvánokat is 1-0-ra győzte szeptemberben. Novemberben két újabb meccs vár a csapatra, de immár nem hazai körülmények között: november 17-én Azerbajdzsán korosztályos csapatával, november 20-án pedig Dániával játszanak a fiatalok a törökországi Belekben, ahol egy hetet töltenek el – írja az MLSZ.

Gera Zoltán szövetségi edző nem számíthat a litvánok ellen győztes gólt szerző Németh Andrásra, aki első alkalommal kapott meghívót az A-válogatottba, rajta kívül Baráth Péter és Kerkez Milos is a felnőttekkel készül, Vancsa Zalán viszont ezúttal az U21-es válogatottban bizonyíthat. A keret magja a szeptemberi összetartáson részt vett játékosokra épül, de néhány új labdarúgó is bizonyítási lehetőséget kap, így Szalay Szabolcs, Mario Lucas Simut, Kosznovszky Márk, Szabó Bálint és Alaxai Áron is első alkalommal kapott U21-es meghívót.

„Folytatjuk a csapatépítést, ennek részeként néhány új játékost is kipróbálunk az előttünk álló egy hétben – mondta az mlsz.hu-nak a kerethirdetést követően Gera Zoltán. – Továbbra is törekedtünk arra, hogy elsősorban a rendszeresen játszó futballistákat hívjuk meg a keretbe, még ha ezen a téren volt is némi visszaesés szeptember óta, ugyanis kevesebbet játszottak klubcsapataikban a szóba jöhető labdarúgók. Két különböző stílusú ellenfél vár ránk Törökországban, az azeriek is magas szintet képviselnek, fizikálisan erősek, a dán válogatott pedig egy igazi európai topcsapat, melynek tagjai közül jó páran már a Bajnokok Ligájában is szerepeltek. Ennek megfelelően a második meccs igazi erőfelmérő lesz számunkra, lemérhetjük, hogy tíz hónappal az első Eb-selejtezők előtt hol tartunk a kontinens egyik élcsapatához képest.”