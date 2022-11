Mészöly szövetségi kapitányként három időszakban irányította válogatottunkat, az 1982-es spanyolországi világbajnokságra is ő juttatta ki legjobbjainkat. Ennek a vb-csapatnak volt a tagja a tatabányai Csapó Károly is, aki köztudottan rendkívül jó viszonyban volt, a játékosként Szőke Sziklának becézett, szakemberrel.

– Mélyen megérintett Mészöly Kálmán halála – emlékezett vissza Csapó Károly. – Talán kevesen tudják rólam, de gyerekkoromban nagy Vasas-drukker voltam. Amikor csak tehettem, megnéztem az angyalföldiek meccseit. Már ekkor megragadott az a csodálatos elegancia, ami őt a pályán jellemezte. Mindig is egy ikon volt a számomra. Később az edző-játékos viszonyunk is példaértékű volt. Ő vitt ki a válogatottal a spanyolországi vb-re is.

Ennek érdekes a története. Csapó ugyanis 1981. őszén-telén súlyos sérülést szenvedett egy bajnoki mérkőzésen. Ám időközben a magyar válogatott megkezdte a vb-felkészülést Tatán. Mészöly Kálmán és Mezei György átjöttek Tatabányára, hogy megnézzék a lábadozó labdarúgó. Mészöly ekkor annyit mondott Csapónak, hogy: „Karcsi, te megérdemled, hogy bekerülj a válogatott keretbe, csak márciusig épülj fel...!”

– Máig hálás vagyok Mészöly Kálmánnak ezért a gesztusáért – jegyezte meg a tatabányaiak egykori klasszis futballistája. – De a vb-t megelőzően, a Svájc elleni felkészülési mérkőzésen még nem voltam kerettag. De egyszer csak hívtak telefonon, hogy be kellene jönnöm a válogatotthoz, mert valaki megsérült. Aztán, a meccs előtti napon Nyilasi Tibi belázasodott, és szóltak, hogy készüljek, én játszom helyette. Ez azt bizonyította, hogy Mészöly Kálmán számított rám. Persze én is mindig készen álltam, hogyha hív... A spanyolországi vb-n ugyan nem léptem pályára, de végig éreztem, hogy a szövetségi kapitány bízik bennem, hiszen szinte minden meccsen leültetett a kispadra. Sokszor engem bízott meg azzal, hogy bemelegítsem a meccs előtt kapusainkat. Most azt mondanám, hogy ő számíthatott rám, és én is számíthattam rá. Távozásával nagy veszteség érte a magyar labdarúgást és az edző szakmát egyaránt...