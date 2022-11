A 12. kör volt az első olyan, ahol a csapatok már egyszer találkoztak egymással, így többen revansot szerettek volna venni az első fordulóban elszenvedett vereségért. Ezt a Bábolna tudta legjobban teljesíteni, miután szombaton, villanyfényes meccsen sikerült 2-1-re legyőzni a Tatát. Wéber Roland csapata nem örvend túl nagy formának, az elmúlt hat meccsből ötöt elveszítettek. A gólgyártás hamar megkezdődött a mérkőzésen, a 15. percre már 1-1 volt az állás, ám végül Soha Máté duplájára nem tudott reagálni a Tata, így a Bábolna visszavágott a nyári 8-0-s kiütés miatt. Vasárnap a két gyengélkedő csapat, a Sárisáp és az Almásfüzitő csapott össze, előbbinek nyolc, utóbbinak kilenc pontja volt a forduló előtt. Az Almásfüzitő végül úgy tudott diadalmaskodni 2-1-re Sárisápon, hogy bő fél órát emberhátrányban játszott a csapat, miután Szűcs az 59. percben a kiállítás sorsára került. A vendégeknél Nagy Bálint Gábor duplázott.

Tíz emberes győzelmet nem csak a Füzitő, de a Tát is bemutatott. A Környe az első félidő derekán megszerzete a vezetést Szabó Attiláék ellen, és sokáig őrizték is ezt. A meccs utolsó tíz percéhez közeledve aztán felgyorsultak az események: a 79. percben beálló Szalai rögtön meg is sérült, és mivel már nem ült senki a Tát kispadján, tíz emberrel folytatta a vendég alakulat. Ez azonban áttörte a gátat, a 87. perc után háromszor is betalált a Tát, és végül 3-1-re győzött. Esztergomban is voltak, akik idő előtt mehettek zuhanyozni a vendégcsapatból. A Kecskéd szerezte meg a vezetést az összecsapáson, de ezt Linczmaier László már nem a kispadról nézte, hiszen elküldte onnan a játékvezető. A szünet után aztán az Esztergom váltott, és meg is fordította a mérkőzést. A 85. percben aztán két kecskédi is a kiállítás sorsára került, így már nem sikerülhetett az egyenlítés, az Esztergom 2-1-re győzött.

A forduló rangadóján mindössze egy gól döntött, egy pontrúgást követően Fodor Martin volt eredményes, így a Koppánymonostor továbbra is veretlenül listavezető, a Nyergesújfalu pedig maradt a második helyen, pontazonosággal a Vértessomlóval. Ugyanis Nagy Géza csapatára kicsit ugyan ráijesztett a Vértesszőlős, de aztán a hazaiak a lehető legjobbkor rúgtak kettőt: az első félidő végén, aztán a második elején. Onnan már nem volt kérdéses a somlói győzelem, így továbbra is harmadik helyen áll a bajnokság meglepetéscsapata.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 12. forduló

Tatai AC-Bábolnai SE 1-2 (1-2)

Tata, vezette: Szeibert P. (Katona B. M., Gabala Zs.)

Tata: Szabó T. – Zuggó, Koronczi (Kisék, 63.), Mészáros, Terplán, Bogár (Putnoki, 72.), Kiprich, Györgykovács (Dragonya, 30.), Visnyovszki, Máté-Kovács (Suhai, 72.), Hauzer (Lázár, 72.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Bábolna: Szabó B. – Nagy, Kiss (Takács K., 69.), Bognár, Soha, Czeglédi (Széles, 93.), Szendi, Végh (Varga, 89.), Németh, Hajnal K., Hajnal P. (Takács B., 91.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Mészáros (15.), illetve Soha (6., 54.)

Jók: Visnyovszki, Terplán, Szabó T., illetve Szabó B., Nagy, Bognár, Végh, Soha.

Wéber Roland: - Megérdemelt vendégsiker született. Amit csak lehetett, kihagytunk. Kicsit nagyobb akarást és koncentrációt várnék a csapattól. Egyre nehezebb helyzetbe sodorjuk magunkat. A hátralévő két mérkőzésünkből ki kellene hozni a maximumot, de nem lesz könnyű!

Józsa Péter: - Fegyelmezett védekezéssel, és veszélyes kontratámadásokkal szereztük meg a három pontot, amihez csak gratulálni tudok, jól néztünk ki.

Sárisápi BSE-Almásfüzitő SC 1-2 (0-1)

Sárisáp, vezette: Derecskei B. (Áy. J. H., Kis G. B.)

Sárisáp: Sándor – Cserven, Guzsik, Papp (Fekete, 55.), Válent, Manger, Marczinkó, Cauxeiro, Jurásek J., Karcagi, Bojtor (Janetka, 67.). Vezetőedző: Csapó Károly.

Almásfüzitő: Németh T. D. – Berlik, Soós, Szalai, Szűcs, Kuzma, Bozori, Farkas, Bihari, Németh M., Nagy (Holovnyák, 90.). Technikai vezető: Lencse Balázs.

Gólszerzők: Manger (63.), illetve Nagy (29., 59.)

Kiállítva: Szűcs (58., Almásfüzitő)

Jók: Cserven, Marczinkó, illetve mindenki.

Csapó Károly: - Ma sokat tettünk a győzelemért, az első játékrészben két ordító helyzetet is kihagytunk. Szokás szerint jött ilyenkor a kapott gól. A szünet után is volt lehetőségünk arra, hogy megfordítsuk a mérkőzést emberelőnyben, de valahogy semmi sem sikerült. Gratulálunk a Füzitőnek!

Lencse Balázs: - Tornádóval szemben is sikerült nyernünk. Gratulálok a füzitői hősöknek!

Környe SE-DG Tát SE 1-3 (1-0)

Környe, vezette: Vojvoda M. (Németh R., Faragó Gy.)

Környe: Alapi – Kerék, Jónás R., Mig, Zelenai (Szerencse M., 90.), Szerencse D., Patyi, Szabó, Veres (Békefi, 65.), Horváth J. (Nádudvari, 78.), Stefán. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Tát: Iványi – Sáros, Rábl (Szalai, 79.), Varga, Tirpák (Szabó, 68.), Dékány, Koller T., Putnoki (Farkas, 68.), Tillman, Páldi, Chrompota (Budavári, 68.). Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Patyi (36.), illetve Tillman (87.), Koller (89., 96.)

Jók: senki, illetve Sáros, Páldi, Tillman.

Zelenai Erik: - Nehéz higgadtnak maradni és szavakat találni, mert egy agyonnyert meccsen megvertük magunkat...

Szabó Attila: - Egy borzalmas első félidő után játszottunk egy alázatos második félidőt. A csapat megmutatta, hogy mekkora az egység az öltözőben is, kilenc mezőnyjátekossal sikerült 1-0-ról 1-3-ra megfordítani a mérkőzést sajnálatos sérülés miatt.

FC Esztergom-Wati Kecskéd KSK 2-1 (0-1)

Esztergom, vezette: Farkas B. (Szeibert P., Gabala Zs.)

Esztergom: Órai – Besey, Várszegi D., Szlovák, Klátyik (Krausz, 64.), Gyebnár (Pásztor, 93.), Bereczki (Németh, 78.), Sándor, Kopányi, Ódor (Spáth, 33.), Barlangi. Vezetőedző: Spóner József.

Kecskéd: Véber – Neckernusz, Gyenes, Vadkerti, Schmidt L. (Kovács, 75.), Plotár, Czékmány (Dikasz, 46.), Neukunft, Tomayer, Schmidt G., Harsányi (Polovicz, 67.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Gyebnár (53.), Várszegi D. (74.), illetve Neckernusz (39.)

Kiállítva: Linczmaier László (23., vezetőedző), Plotár (85.), Neckernusz (85.) – mindannyian Kecskéd.

Jók: Órai, Barlangi, Spáth, Sándor, illetve mindenki.

Spóner József: - Egy nagyon gyenge első félidő után sikerült a sorokat, és fejekben rendet raktunk. Ezzel pedig nagyon értékes három pontot gyűjtöttünk, ami miatt gratulálok a srácoknak.

Linczmaier László: - Vállalható, jó meccset játszottunk, több helyzetünk volt, mégis kikaptunk. Gratulálok a hazaiaknak! Azt tisztelettel megkérdezném, hogy ezt a mérkőzést miért esztergomi születésű és lakhelyű hármas vezette. Biztos üldézési mániám van, de az tény, hogy a 20. percben nyilvánvaló helyzetben nem állította ki a hazai játékost (árulkodó, hogy az edzőjük gyorsan le is cserélte), majd mi kaptunk 3 pirosat és az Esztergom 11-esből egyenlített.

Koppánymonostori SE-Nyergesújfalu SE 1-0 (0-0)

Koppánymonostor, vezette: Drabon B. (Frank V. L., Marosi M.)

Koppánymonostor: Boros – Hegedüs (Venczel, 86.), Bilkó (Alasztics, 92.), Csapó, Dávid, Dombi (Sinkó, 93.), Simonka, Valkó G., Fodor (Valkó M., 72.), Korcsok, Tímár (Rába, 56.). Vezetőedző: Vigh László.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Hajnal, Tóth, Vass, Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai (Vida, 72.), Molnár A., Takács (Antal, 84.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerző: Fodor (65.)

Jók: mindenki, illetve Molnár A., Farkas, Vass.

Vigh László: - Azt gondolom, hogy az első félidőben jól futballoztunk, a focit szó szerint játszottunk. Ki tudtuk zárni a Nyerges erősségeit. Amire készültünk, azt kaptuk az ellenféltől. A végén egy kicsit többet kellett hozzátennünk védekezésben. Fontosak az olyan találkozók, ahol a játék mellett harcolnunk is kell, és jó volt látni, mennyire örültek a játékosaim a győzelemnek.

Darabos Gábor: - Szép futball helyett inkább a küzdelem dominált a mérkőzésen. Ezért szerintem a döntetlen igazságosabb lett volna. Sajnálom, hogy egy pontrúgás döntött. Nincs időnk a sajnálkozásra, mert jövő hét vasárnap újabb rangadó vár ránk. Gratulálok a Koppánymonostornak.

Vértessomlói KSK-Vértesszőlősi SE 5-1 (1-1)

Vértessomló, vezette: Kurali Z. (Erdélyi D., Jámbor B.)

Vértessomló: Kalmár – Tóth (Eigner, 87.), Éliás (Dobbelaere, 80.), Erdei, Koller, Pető (Murányi, 77.), Batin, Kovács K., Kovács S., Balogh (Csernák, 80.), Petőcz (Földi, 67.). Vezetőedző: Nagy Géza.

Vértesszőlős: Kovács B. – Horváth, Szőke, Dombai, Kocsis, Hideg R., Bencsik, Tóth (Magyarics, 74.), Jónás, Polyák, Vaczula (Keleti, 58.). Vezetőedző: Kiprich József.

Gólszerzők: Pető (45., 65.), Koller (47.), Kovács S. (78.), Batin (87.), illetve Bencsik (6.)

Jók: mindenki, illetve senki.

Nagy Géza: - Az első két gólunkat nagyon jókor rúgtuk, onnantól kezdve csak a gólarány volt kérdéses.

Kiprich József: - Nagyon jól kezdtük a meccset, hamar megszereztük a vezetést. Az első félidő végén, és a második elején kicsit összezuhantunk, ezt használta ki a Vértessomló.