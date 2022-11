A mérkőzés számokban Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 7. forduló DEAC–MVM-OSE Lions 79-80 (24-25, 10-21, 24-15, 21-19) Debrecen, vezette: Földházi T. P., Goda L., Györfy R. Oroszlány: Ruják 8/6, Szabadfi, Barnjak 13/3, Calloway 24/15, Krestinin 9. Csere: Dorogi, Dimitrijevics 10, Carev, Illés 9/3, Werner 2, Mucza 5/3. Vezetőedző: Simon Petrov. Az eredmény alakulása: 2. perc: 3-6, 7. p.: 11-21, 9. p.: 18-25, 12. p.: 27-25, 16. p.: 29-37, 20. p.: 34-46, 26. p.: 46-59, 29. p.: 56-59, 33. p.: 60-69, 38. p.: 72-73, 40. p.: 77-80. Kipontozódott: Krestinin (40.). Az MVM-OSE Lions 4-3-ra javította mérlegét és a hetedik helyre lépett előre.

Az MVM-OSE Lions az első negyed közepén magához ragadta a kezdeményezést és elhúzott 10 ponttal (11-21), a negyed vége azonban a hazaiaké volt, akik felzárkóztak egyre. Sőt, a második játékrész elején a vezetést is átvették, ekkor azonban újra robbantott a Lions és kihasználva a gyengén dobó hazaiak hibáit, tíz pont fölé növelte az előnyét a nagyszünetre.

A harmadik játékrész a Debrecené volt, amely egy 10-0-s futással feljött három pontra, a negyedikben pedig már csak egy volt a különbség (72-73). Az utolsó percek roppant izgalmasan alakultak, a Lions játékosai ekkor több büntetőt is hibáztak, amit a Debrecen majdnem kihasznált: az utolsó támadásnál Mócsán kétszer is próbálkozott hárompontossal (a másodikat az utolsó másodpercben vállalta el), de mindkét kísérlete kimaradt, így a Lions, ha roppant nehezen is, de összességében megérdemelten szerezte meg a győzelmet.

Simon Petrov: – Többször is megmutattuk ebben a szezonban, hogy tudunk sokkal jobban is játszani, ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert a támadások befejezése sokszor pontatlan volt. Ma nekünk volt szerencsénk, ugyanis a végén a DEAC-nak két labdája is volt a győzelemhez. Örülök, hogy idegenben sikerült nyernünk, ebben a bajnokságban ez nem könnyű feladat.