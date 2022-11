A Déli csoport listavezetője, a Bana az első félidőt követően még gól nélküli döntetlenre állt Tárkányon, a másodikban aztán a szűk tíz perc alatt mesterhármast szerző Nyári Roland vezetésével magabiztosan gyűjtötte be a három pontot. A második helyezett Császár-Ete II. kiütéses győzelmet aratott Rédén. A vendégcsapatban három játékos is duplázott, köztük a góllövőlista élén immár 31 találattal álló Gyüszi Levente. A harmadik helyezett Szákszend magabiztosan nyert Oroszlányon, míg a félidőben még hátrányban lévő Csém végül legyőzte a Bársonyost. Az alsóházi rangadón döntetlen született a Gesztes és a Bakonyszombathely összecsapásán.

Északon a listavezető, a szezonbeli összes bajnokiját megnyerő Tardos a második félidő elején már háromgólos hátrányban volt a Tatabányai Vasas vendégeként, de cserejátékosai góljaival végül megmentett egy pontot. A harmadik helyezett Naszály óriási verést mért az Annavölgyre, a győztes csapatban Lakatos Sándor egymaga hatszor volt eredményes. A Dunaalmás a sereghajtó Bajnát ütötte ki, a vendégeknél Szelőczey József az első félidő végén két perc alatt szerzett mesterhármast! A TABAK félidei hátrányból fordítva verte a Süttőt (a találkozó mindhárom gólját Horváthok szerezték, a hazaiaknál Gergő kétszer, a vendégeknél Richárd egyszer volt eredményes), míg a Vértestolna a Szárliget ellen nyert.

A Bajna–Pilismarót összecsapáson 2-2-es állásnál verekedés tört ki a két szurkolótábor között, amely a pályára is átterjedt. A játékvezető ekkor félbeszakította (a vendégek szerint beszűntette) a mérkőzést, amelyre a rendőrség is kivonult. A pilismaróti játékosok testi épségük védelme érdekében nem folytatták a mérkőzést, amelyet véleményük szerint a játékvezető egyébként is lefújt. A csoport góllövőlistájának élén a hatszor is eredményes naszályi Lakatos Sándor és az ezúttal két gólt szerző dunaalmási Végh Bence áll egyaránt 16 találattal.

Eurotrade Solar megyei III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 11. forduló

Csémi SE–Bársonyos SK 4-2 (0-1)

Csém, vezette: Horváth István (Bálint Fanni).

Csém: Juhász – Simon (Dián M., 89.), Kaposi, Körmendi, Jónás, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár M., Názer, Soós, Lakatos Zs. (Dián G., 75.). Technikai vezető: Szabó Lajos.

Bársonyos: Molár – Nokta, Retzer, Pirik (Ősz, 81.), Kósa, Sinka, Hoffer, Nebehaj (Borszuk Z., 87.), Szimler, Farkas, Skuba (Borszuk B., 46.).

Gólszerző: Kaposi (57., 70.), Dián G. (76.), Jónás (84. - tizenegyesből), illetve Hoffer (41. - tizenegyesből, 61.).

Kiállítva: Kaposi, illetve Farkas (egyaránt 79.).

Gesztesi SE–Bakonyszombathely KSE 1-1 (1-1)

Várgesztes, vezette: Somogyi László (Huszka Dániel László).

Gesztes: Valakovics – Tóth V., Nagy G., Ambrus, Wéber, Eigner, Szalontai, Hardi, Pillmann R., Vendégh (Kovács I. D., 46.), Licul-Kucera. Technikai vezető: Pillmann Zoltán.

Bakonyszombathely: Vig – Renner, Kodai (Barta, 46.), Mészáros I. (Rabi, 61.), Kolompár, Áment, Nebehaj, Czeglédi, Mészáros T., Morvai (Pék, 16.), Tóth S. Technikai vezető: Tóth Sándor.

Gólszerző: Pillmann R. (45.), illetve Kolompár (13.).

Oroszlányi SZE–Szákszendi SE 1-4 (0-1)

Oroszlány, vezette: Patai Balázs.

Oroszlány: Takács – Kovács K. (Frigur, 41.), Pintarics P. (Ócsai, 80.), Nagy J., Filimon (Káté, 67.), Lakatos, Moldován, Szekeres (Nagy L., 67.), Pete (Kovács Tibor, 74.), Türk, Szászvári.

Szákszend: Teberi – Klestenitz, Mester, Mezőfi, Szabó (Schaffhauzer, 80.), Kocsis (Müller Cs., 64.), Biri, Müller K., Kovács Tamás, Petrás, Dobroczki. Vezetőedző: Kiss László.

Gólszerző: Szekeres (53.), illetve Petrás (14.), Klestenitz (54.), Müller Cs. (82., 88.).

Réde KSE–Császár-Ete II. 0-7 (0-6)

Réde, vezette: Nagygellér Miklós (Urszán István).

Réde: Balogh G. B. – Major, Novotni, Horváth M., Balogh D., Kiss (Vankovics, 46.), Szántó, Horváth Z. (Lipcsei 56.), Bálint, Buda, Varga.

Császár-Ete II.: Manner – Vági, Szeles, Kelemen (Zvér L., 68.), Baráth, Gyüszi, Szabó P., Tálos, Szíjj, Tóth A. (Stamler, 46.), Tóth H.

Gólszerző: Gyüszi (5., 15.), Szeles (16., 24.), Tóth A. (22., 27.), Stamler (89.).

Kiállítva: Balogh G. P. (Réde, 90.).

Tárkány KSE–Banai KSK 0-4 (0-0)

Tárkány, vezette: Szabó Géza.

Tárkány: Babai – Nagy, Balogh, Szalai, Gyökeres, Lakatos, Hollósi, Mészáros, Csonka J., Németh, Répási.

Bana: Szabó R. (Csonka S., 80.) – Békási (Rózsahegyi, 46.), Pankovics (Vozár, 71.), Vincze, Vida, Szarvas E., Nyári, Róth, Ress, Olaj (Varga, 78.), Kovács.

Gólszerző: Ress (49.), Nyári (75., 79., 83.).

A Bokod FCE–Dad SE mérkőzést november 27-én rendezik.

Északi csoport, 11. forduló

Annavölgyi BSE–Naszály SE 1-14 (0-6)

Annavölgy, vezette: Szalay Norbert.

Annavölgy: Oláh – Botos, Gasparovics, Bauer, Somogyi, Végh, Jász, Turi, Balogh, Ferenczi, Ferenczy (Fluxa, 46.).

Naszály: Szántó – Jószai, Nagy T., Kóródi N., Babai A. (Glonczi, 53.), Németh, Nagy G. (Babai B. L., 53.), Tóth (Balázs, 53.), Kóródi B., Lakatos Zs. (Bucsek, 65.), Lakatos S. Technikai vezető: Hebling Zoltán.

Gólszerző: Fluxa (48.), illetve Kóródi B. (11.), Lakatos S. (18., 29., 42., 53., 65., 88.), Nagy G. (28., 33.), Balázs (79., 84.), Glonczi (81., 83.), Babai B. L. (90.).

Bajnai SE–D.M.A.C. Dunaalmás 0-9 (0-6)

Bajna, vezette: Papp Márton (Tomacsek Balázs).

Bajna: Kiss Krisztián (Kuczmog, 46.) – Kálózi (Tóth L., 46.), Fekete, Marx, Bederna I. István (Szegvári, 30.), Dóczi, Balog, Varga L. B., Kiss Károly, Győrfi (Tóth M. A., 57.), Bederna II. István.

Dunaalmás: Bedő – Villám, Péter, Szelőczey, Kozenkow, Végh, Szuri, Sáling (Kovács, 61.), Hamza, Mezei, Mészáros (Gerencsér, 57.). Technikai vezető: Fiedler Ferenc.

Gólszerző: Végh (20., 87.), Hamza (23.), Szelőczey (43., 44., 44.), Szuri (45., 51.), Péter (84.).

TABAK–Süttői SC 2-1 (0-1)

Tokodaltáró, vezette: Berecz Levente.

TABAK: Gárdonyi – Mohácsi, Felföldi G., Fekete, Kara L., Felföldi B., Kara N., Kara K., Labancz, Felföldi Á. K., Horváth G. Technikai vezető: Szabó Ferenc.

Süttő: Tóth L. – Mezei, Tárai G. (Varga, 86.), Tárai Á., Vajda, Kuthy (Tóth P., 46.), Horváth R. (Mann, 68.), Galambosi (Végh, 40.), Tóth K., Pató, Juhász (Petrányi, 46.).

Gólszerző: Horváth G. (51., 59.), illetve Horváth R. (10.).

Tatabányai Vasas–Tardosi FC 3-3 (2-0)

Tatabánya, vezette: Perge Viktor (Ormándi Attila).

Tatabányai Vasas: Kővári – Berki, Németi S. J., Hegedűs (Szigetlaki, 87.), Hérics (Králl, 82.), Vankó, Lakatos (Szabó T. Gy., 54.), Győrfi-Sánta (Szabó M., 54.), Farkas D. (Szűcs, 72.), Szabián (Pluhár, 72.), Henger. Technikai vezető: Györgykovács Zoltán Lajos.

Tardos: Varsányi – Sztanek (Zhorela, 68.), Sebestyén (Bélik, 72.), Juhász, Pintér (Mészáros, 46.), Szileszki, Fekete, Együd, Szöllősi, Magyari, Csordás. Technikai vezető: Árendás József.

Gólszerző: Berki (15.), Hérics (38.), Győrfi-Sánta (47.), illetve Mészáros (62. - tizenegyesből, 90.), Zhorela (75.).

Vértestolnai TE–Szárligeti SE 1-0 (0-0)

Vértestolna, vezette: Urbanics Áron (Genszki Csaba Richárd).

Vértestolna: Steiner – Simon (Buzási, 62.), Hartai, Piff, Iványi K., Zhorela, Bach, Váradi, Erdős, Pszota, Vigh J.

Szárliget: Mezei F. – Kutrucz N., Tóth István, Tóth Imre, Dani, Németh, Szabacsi, Kálló, Vigh Z., Bódis, Kutrucz Zs. B.

Gólszerző: Iványi K. (53.).

A Bajóti Szikra SE–Pilismarót SC mérkőzés félbeszakadt.

Szabadnapos: Bar-Nul Szomódi SE.