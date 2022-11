Az Alba Volán 31 éves versenyzője bízik benne, hogy rutinja segíti majd visszatérését a társak közé.

– Egy hónapja rendszeressé vált a mozgás az életemben, nagyokat sétálok a kisfiammal, aki a babakocsiban általában végigalussza a kétórás gyaloglásokat. Minden másnap futok, délutánonként pedig az egyesületemben lövőedzéseket tartok kisebbeknek, és már én is beálltam a lőállásba. Bár még nem értem el a versenysúlyomat, de sikerült annyit fogynom, hogy jól érzem magam a bőrömben – mondta az MTI-nek.

A tokiói olimpián bronzérmes Tarné Kovács Sarolta arról is beszélt, hogy nem siettet semmit, továbbra is a kisfia az első az életében.

– Vincent november 23-án még csak féléves lesz, egyelőre szeretnék kiélvezni minden vele töltött időt. Egyébként sem késtem le semmiről. A szülésem előtti időszakban is mindig novemberben kezdtük az alapozást, mondhatjuk azt, hogy az alapozó időszakomban vagyok. A futás a legfontosabb, ez a tusa kihat a többire is, ezért először itt szeretném visszaszerezni a régi kondíciómat, az állóképességem. A lövészettől és az úszástól nem félek, azok mindig jól mentek, hamar vissza tudok majd rázódni. Egyébként is a keddi lövőedzésen, amit a kicsiknek tartottam, kipróbáltam magam, és mások is csodálkoztak, hogy milyen jól sikerült, pedig nem is a saját fegyveremmel lőttem – mesélte.

Kovács Sarolta arról is beszélt, hogy a válogatott keret tagjai a jövő héten a tatai edzőtáborba vonulnak, ahol a hagyományos menetrend szerint megkezdődik a vívómunka, és ő is szeretne ott megjelenni néhány alkalommal:

– Tervezem, hogy többször elmegyek Tatára, alig várom, hogy találkozzak a többiekkel. Vívni még nem fogok, szerintem abban a számban is segít majd az eddig megszerzett rutinom, de jó lesz újra hallani a pengék csattogását, és átélni az asszózások hangulatát.