NB II., 17. forduló

November 13, vasárnap, 13 óra

Dorogi FC-Tiszakécskei LC

Nincs könnyű helyzetben a Dorogi FC, hiszen a sereghajtó pozícióból várja a 17. fordulót. Marian Sluka csapata sorozatban négy vereséget szenvedett el a Nyíregyháza legyőzése óta, így egyre távolabb került a biztos bennmaradásért érő pozíció. A hétvégén a régi ismerős, a Tiszakécske látogat majd Dorogra. A vendég alakulat a tabella 14. helyén áll - ahová a Dorog is vágyik -, és 19 pontot szerzett eddig, ami 9-el több, mint ami a Dorog neve mellett van.

Az ellenfélnél - ahogy a Dorognál is - edzőváltás volt a rossz rajtot követően, és a tatabányai Klausz László váltotta Visinka Edét, neki biztosan nem lesz ismeretlen Komárom-Esztergom megye. A vendégek az előző fordulóban a Szentlőrincet verték 3-2-re. A Tiszakécske keretében található Kiprich József fiatalabb fia, Kiprich Dávid is, illetve az NB II. korábbi gólkirálya, Balajti Ádám is a kezdőcsapatban kaphat helyet.