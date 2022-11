A Komárom elég nagy pofonba szaladt bele a múlt héten, hiszen 7-2-re kapott ki Nagykanizsán. Nehéz lesz a folytatás is, hiszen a tabella második helyén álló Veszprém lesz az ellenfél a Komárom utolsó idei hazai mérkőzésén. Pető Tamás csapata 41 pontot gyűjtött eddig, és mindössze kétszer kapott ki, így mindenképpen esélyesként utazik Komáromba. László Péter csapata a Nagykanizsa meccs előttig remek formában volt, és így is bravúros a szereplésé a csapatnak annak fényében, hogy a nevezés előtt egy nappal derült ki, hogy indulhat a harmadosztályban. A Veszprém kezdőcsapatában kaphat helyet az a Végh Tibor is, aki ízig-vérig komáromi nevelés, és az előző szezonban még a Bozsik Péter által vezetett csapat alapembere volt.

NB III., Nyugati-csoport, 18. forduló

November 19, szombat, 13 óra

Komárom VSE-Practical VLS Veszprém