Szabó Csabától, a sportegyesület elnökétől megtudtuk, a hetvenedik évforduló alkalmából is több eseményt szerveztek ebben az esztendőben, de a szokásos éves programok sem maradtak el. Az egyesületnél jelenleg hetven-nyolcan közötti a sportolói létszám, amely elégedettségre adhat okot. A felnőtt együttes mellett ifjúsági csapat is működik, valamint van U13-as fiú- és lánycsapat is, továbbá a Bozsik-programos U11-es korosztály. Történetükben most először indult lánycsapat, és az őszi szezonban már lejátszották mérkőzéseiket.

Szabó Csaba arról is beszámolt, az év elejét sportbállal nyitották meg, majd önkéntes munka keretében harminc lelátószéket telepítettek a centerpálya oldalvonala mellé. Júniusban gyereknapot szerveztek, ez alkalommal a csémi, a komáromi gyermekotthon és a Fortuna SE labdarúgói játszottak egymással. A foci mellett ugrálóvár, atlétikai versenyek, asztalitenisz, lengőteke, buborékfoci, kispályás foci várta a fiatalokat. Ebéd után négycsapatos öregfiúk tornával zárult az esemény.

Szeretnék megőrizni eredményeiket

Önkéntes munkával folyamatosan szépítik a sportegyesület környezetét. A sporttelep bejáratánál a közelmúltban például egy kiszolgálóhelyiséget építettek. Természetesen már tavaszra is vannak terveik, de a realitás talaján igyekeznek maradni, folyamatosan fejlődni. A következő évben szeretnék, ha az öltöző energetikai korszerűsítésen eshetne át és napelemeket helyezhetnének fel, ehhez jól jönne önkormányzati segítség is. A sportolói létszám esetében a szinten tartást gondolják a legfontosabbnak jelenleg.

– Ebben a gazdasági helyzetben nagy álmokat kergetni nem lehet – fogalmazott Szabó Csaba. – Szeretnénk megőrizni azt, ahol most tartunk, és továbbra is biztonságosan üzemeltetni az egyesületet.

Az egyesület fennállásának hetvenedik évfordulóját is méltóképp ünnepelték. Négycsapatos felnőtt tornát szerveztek, majd kiállítás nyílt, amely az egyesület történetét mutatta be. Az eseményen részt vett dr. Kancz Csaba főispán és Tóth Attila, a megyei labdarúgó-szövetség versenybizottságának elnöke is.

Várják a fiatalok jelentkezését

A klubot egyébként még a Rákosi-diktatúra idején, 1952-ben alapították. 1956-ban az egyesület feloszlott, majd 1968-ban újraindult. Fénykorukat a nyolcvanas években élték, két dobogós helyezést értek el a megyei bajnokságban. A rendszerváltás után sokáig nem ment jól a futball, 2012-ben viszont ismét csúcsra jutott a csapat, a harmadosztályban.

Fontosnak tartják az utánpótlást is. Szabó Csabától azt is megtudtuk, a komáromi gyermekotthon fiataljai alkotják az utánpótláscsapatok legnagyobb részét. Természetesen nagyon várják a csémi fiatalokat is az utánpótláshoz, mert tízéves kortól mindenkivel tudnak foglalkozni, hivatalos bajnokságba nevezni. Örülnének, ha folyamatosan bővülne a gyerekek létszáma.

Megrendezték a Horváth Balázs-emléktornát is, amellyel a fiatalon elhunyt egykori játékosukra emlékeznek minden esztendőben. A rendezvényen öt csapat vett részt. Most vasárnap pedig a felnőtteknél is lezárul az őszi szezon, ezen a napon lesz az utolsó meccsük, a Tárkány ellen lépnek pályára. A csapat jelenleg a második helyen áll a megyei harmadosztály Déli csoportjában.