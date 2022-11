Az ellenfél ugyanis az Afrika legjobbjának számító, világviszonylatban is komoly játékerőt képviselő Angola válogatottja volt. Ahogy az várható volt, a fizikálisan erősebb, magasabb, gyorsabb és bővebb kerettel rendelkező afrikai csapat uralta a mérkőzést és 20-10-es félidő után 37-19-re nyert.

Mint Kynsburg Zoltántól, a Magyar Kézilabda Szövetség nemzetközi bizottságának (melynek tagja a KVSE edzője, Neukum Tamás is) a helyszínen tartózkodó elnökétől megtudtuk, a magyar és az angolai szövetég között van egy megállapodás, ennek keretében az afrikai csapat hazánkban edzőtáborozik. (és játszik természetesen több edzőmérkőzést), hogy felkészülhessen a jövő héten kezdődő Afrika-bajnokságra, amelyen szeretné megvédeni címét. Az angolai válogatott az elmúlt napokban már kétszer is megmérkőzött Bécsben Ausztria válogatottjával (egy-egy győzelem és vereség a mérleg), de játszanak még a NEKA-val, a Dunaújvárossal és a Nagybányával is.

– Megijedtünk ellenfelünktől, türelmetlenül és sok technikai hibával játszottunk. Bár ellenfelünk egyértelműen erősebb csapat, szorosabb meccset is játszhattunk volna – nyilatkozta a mérkőzést követően Neukum Tamás.