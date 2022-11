A szakvezető szólt arról is, hogy a Kék Tigriseknél tapasztalható kisebb megtorpanás szinte természetes, hiszen egy újjá alakuló együttesnél ez gyakran előfordul. Tombor edző azonban abban reménykedik, hogy ez a „megtorpanós” időszak nem nyúlik hosszúra, és csapata ismét elindul felfelé...

– Jelenleg hiába van morálisan össze-vissza állapotban a Tisza-parti alakulat, mégis kényelmesebb helyzetben vannak, mint mi, hiszen jóformán csak egy új játékost kellett a gárdájukba beépíteni – hangsúlyozta a tatabányai szakvezető. – Ebből adódik, jóval összeszokottabbak, mint mi. A páros kapcsolatok megmaradtak, jól működnek. Ennek dacára szeretnénk kihozni magunkból a maximumot vasárnap. Szeretnénk a lehető legjobban kézilabdázni, a legjobb arcunkat mutatni. Az pedig egyértelmű, hogy nem megyünk feltartott kézzel a Pick Arénában sem pályára.

A vendégeknél Hornyák Bence továbbra is maródi, ám Cristian Ugalde visszaépítését a csapatba sem szeretnék elkapkodni. Eközben Ancsin Gábor is egyre inkább kezdi visszanyerni régi formáját, erőnlétét. Az ő kvázi hiánya, rányomta a Tatabánya teljesítményére is a bélyegét...

A rangadón Nagy Ferenc és Túróczy József játékvezetők fújják majd a sípot.