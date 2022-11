Az utóbbi időben több hasonló, a Liu fivéreknél várható országváltás is történt, hiszen szeptembertől román színekben játszik Rapport Richárd magyar nemzetközi sakknagymester, világbajnokjelölt is. Hasonlóan a román színeket képviseli a megyei kötődésű, komáromi Sidi Péter is. Igaz, ő nem anyagi okok miatt váltott. Mint ismert: a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) felfüggesztette Sidi versenyengedélyét, miután versenyzőtársa, Péni István bejelentést tett arról, hogy az indiai világkupán valaki jogosulatlanul járt a szobájában, ezért lett pozitív a doppingtesztje.

A komáromi sportlövő azóta is rendszeresen versenyez, ugyanis Romániában is van versenyengedélye. A felesége, Sidi Roxána egyébként a román válogatott erőssége. Az eltiltott sportoló, ahogy arról korábban beszámoltunk, már a 2021-es eszéki Európa-bajnokságon is a román válogatott szövetségi edzőjeként volt jelen. Az eltiltott sportoló tehát a román licencének köszönhetően nyugodtan lőhet a romániai sportklubja színeiben, és a román állampolgárságot is megkapta. Ugyanakkor indulhatna magyar sportállampolgárként is, ha újra megkapná a szövetség versenyengedélyét.

A Liu testvérekről csütörtökön döntenek

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) kedden délután közleményben tudatta, hogy Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang országváltást kezdeményezett. Az elnökségi ülés csütörtökön lesz, így újabb részletek aznap derülnek majd ki. Amennyiben ott zöld lámpát kapnak a Liu testvérek, akkor le kell mondaniuk a magyar állampolgárságukról, és utána kérvényezhetik a kínait.

A szövetség elnöke, Kósa Lajos, ahogy azt az Origo idézi, a Nemzeti Sportnak arról beszélt, hogy a Liu fivérek szerződésében állt az is, hogy ha más ország színeiben kívánnak versenyezni, akkor három éven belül nem indulhatnak nemzetközi versenyen, csak abban az esetben, ha MOKSZ részére valaki visszafizeti a sportolóra fordított, utolsó hároméves időszakban keletkezett költségeket. Kósa elmondása szerint ez egy emberre száz-százötven millió forint, és hogy az elnökségnek azt fogja javasolni, hogy engedjék el a fiúkat, ám a fennálló kötelezettséget azért rendezni kell.

A Mandiner arról ír, hogy a gyorskorcsolyázók egyelőre nem jelöltek meg országot, ahová a versenyzési engedélyüket „telepíteni” szeretnék, de apai ágon kínai, anyai ágon magyar kettős identitásuk miatt nyilván nem lepne meg senkit, ha az edzőnőjük, a korábban a MOKSZ alkalmazásában is álló Csang Csing Lina Kínába történő visszaigazolása miatt ők is Kínában kívánnák folytatni a sportpályafutásukat.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy míg nálunk 50 millió forint jár egy olimpiai aranyért, addig Kínában 800 milliót kapott Vu Ta-csing a pjongcsangi győzelme után. Ahogy a MOKSZ felidézte, a pekingi olimpia után a fivérek jelezték, hogy mindenképpen Zhang Jing Lina, a válogatott vezetőedzőjének irányításával szeretnének a továbbiakban is készülni. Sajnos Linával, mint írták, az ő kérésére, fel kellett bontaniuk a határozatlan idejű szerződését, tekintettel arra, hogy hazája, Kína szövetségétől kapott visszautasíthatatlan ajánlatot a kínai gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzői pozíciójára.

Shaolin Sándor és Shaoang történelmet írt

A szövetségnél ugyanakkor kiemelték: „a Liu fivérek magyar versenyzőként beírták magukat a magyar sporttörténelembe. Számtalan verseny győztesei voltak magyar színekben, döntő részük volt az első magyar téli olimpiai arany megszerzésében váltóban, Ádó pedig az első téli egyéni olimpiai győztesünk. Örökké hálásak leszünk ezért nekik”.