Teke Szuperliga, női, 9. Forduló

FTC–Tatabányai SC

Budapest, szombat, 10 óra.

Az összecsapás esélyese a hazai együttes, de előfordult már, hogy a zöld-fehérek otthonában is borsot tört a Bányász riválisa orra alá. Mindenesetre már a pontszerzés is bravúrnak számítana. De, ahogy Tihanyi Péter szakosztályvezető egy korábbi alkalommal megjegyezte, „a golyó is gömbölyű”.